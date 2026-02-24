Obavijesti

VIDEO Trump objavio bizarnu AI snimku: Mlati se s kanadskim hokejašima. A onda ide vrhunac

VIDEO Trump objavio bizarnu AI snimku: Mlati se s kanadskim hokejašima. A onda ide vrhunac
U kratkom videu, koji je nastao uz pomoć Muskova Groka, Trump se pojavljuje na ledu kao igrač američke reprezentacije, ali ne u dresu, već u  odijelu s crvenom kravatom.

Nakon što je američka muška hokejaška reprezentacija u dramatičnom finalu Zimskih olimpijskih igara svladala Kanadu i osvojila prvo zlato nakon 46 godina, američki predsjednik Donald Trump proslavio je pobjedu na sebi svojstven način. Na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio je bizarnu, umjetnom inteligencijom generiranu snimku, na kojoj je samoga sebe prikazao kao glavnog junaka povijesne pobjede.

Uz zvukove kultne pjesme "Eye of the Tiger" grupe Survivor, Trumpov digitalni alter ego dominira utakmicom.

Prvo snažnim naletom ruši kanadskog igrača, a zatim, u sceni koja je izazvala najviše komentara, skida rukavice i ulazi u fizički obračun, udarajući protivnika više puta šakom u lice.

Nakon što je poslan na klupu za kažnjene igrače, Trump se vraća na led, zaobilazi cijelu kanadsku obranu i postiže pobjednički pogodak za SAD. Video završava scenom euforičnog slavlja u kojoj ga suigrači grle i podižu u zrak. Tako Trump sebe doživljava, stvarnost ga pretjerano ne zanima.

Ova objava je, pišu američki mediji, izravan odgovor na izjavu bivšeg kanadskog premijera Justina Trudeaua, koji je nakon jedne ranije hokejaške utakmice u kojoj je slavila Kanada poručio Amerikancima: "Ne možete nam uzeti državu i ne možete nam uzeti našu igru". Uz AI video, Trump je objavio i kratku čestitku: "Čestitke našem sjajnom hokejaškom timu SAD-a. OSVOJILI SU ZLATO. WOW!".

