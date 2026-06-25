Američki dužnosnici: Iran je pucao na teretni brod!

Brod je prijavio da je pogođen projektilom u desni bok 7,5 nautičkih milja jugoistočno od omanske luke Dahit, priopćila je britanska mornarička agencija UKMTO. Agencija Ujedinjenih naroda (IMO) za pomorski promet u četvrtak je, nakon što je brod napadnut u Omanskom zaljevu, zaustavila evakuaciju kako bi izvela stotine blokiranih brodova i tisuće pomoraca kroz Hormuški tjesnac.

"Obaviješten sam o napadu u Omanskom zaljevu na brod koji je prošao kroz Hormuški tjesnac. Ovaj brod nije prošao u okviru programa evakuacije", rekao je Arsenio Dominguez, glavni tajnik Međunarodne pomorske organizacije (IMO) pri UN-u.

"Odlučio sam privremeno zaustaviti njegovu provedbu kako bih ponovno potvrdio da su potrebna sigurnosna jamstva i dalje na snazi ​​za brodove na našem popisu za evakuaciju i sve one u regiji", dodao je.

Inicijativa, koja je pokrenuta u utorak, bila je dobrovoljna opcija za brodove i njihovu posadu da isplove iz Zaljeva koristeći dvije rute - jednu preko iranskih voda i drugu preko omanskih voda, uz nadzor SAD-a, priopćio je IMO ovog tjedna.

Plovila koja prolaze izvan ruta koje je odredila Uprava Perzijskog zaljevskog tjesnaca (PGSA), tijelo koje je Iran osnovao za upravljanje Hormuškim tjesnacem, neće imati zajamčen siguran prolaz, izjavila je ta uprava u objavi na X-u u četvrtak.

"Posljedice prolaska kroz neovlaštene rute bit će odgovornost vlasnika, operatera i zapovjednika plovila", rekla je PGSA.

Upozorenje PGSA-e došlo je nakon što je britanska pomorska agencija UKMTO izjavila da je teretni brod prijavio sumnju na napad u blizini Omana dok je prolazio Hormuškim tjesnacem, a američki dužnosnici rekli su Reutersu da je Iran pucao na brod.

Iran nije posebno komentirao incident. Iranska revolucionarna garda ranije je u četvrtak izjavila da će siguran prolaz kroz tjesnac biti moguć samo rutama koje odredi Iran, dodajući da će poduzeti mjere protiv plovila koja se ne budu pridržavala pravila.