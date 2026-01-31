Obavijesti

News

Komentari 0
o miru u Ukrajini

Američki i ruski izaslanici na Floridi: ‘Rusija radi na miru...’

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Američki i ruski izaslanici na Floridi: ‘Rusija radi na miru...’
Foto: UKRAINIAN ARMED FORCES

Američki i ruski izaslanici, Steve Witkoff i Kiril Dmitrijev, izjavili su da su u subotu vodili "konstruktivne" razgovore na Floridi u sklopu američkih posredničkih napora za okončanje rata u Ukrajini

Admiral

"Ohrabreni smo ovim sastankom, koji pokazuje da Rusija radi na miru u Ukrajini", napisao je Witkoff na platformi X, hvaleći "produktivnu" razmjenu mišljenja.

Precizirao je da su u američkom izaslanstvu također bili ministar financija Scott Bessent i Jared Kushner, zet predsjednika Donalda Trumpa.

"Konstruktivan sastanak s američkim izaslanstvom zaduženim za mirovni proces. Također produktivna rasprava u vezi s američko-ruskom gospodarskom radnom skupinom", komentirao je Dmitrijev, također na X-u.

Ranije je izvor blizak pregovorima rekao za AFP da su razgovori započeli u 8 sati (14 sati po srednjoeuropskom vremenu) i da je Dmitrijev stigao u Miami.

RATNI ZLOČIN VIDEO Rusi dronom pogodili putnički vlak: Najmanje pet mrtvih, vojnici spašavali bebu
VIDEO Rusi dronom pogodili putnički vlak: Najmanje pet mrtvih, vojnici spašavali bebu

Nijedna strana nije iznijela detalje o točnom sadržaju razgovora.

Dmitrijev se već sastao s Witkoffom i Kushnerom na marginama Svjetskog gospodarskog foruma u Davosu u siječnju.

Izaslanik Kremlja za ulaganja i gospodarski razvoj, Dmitrijev je krajem prosinca također bio u Miamiju na razgovorima o Ukrajini s američkim predstavnicima.

Ovaj novi sastanak na Floridi dolazi uoči mogućeg drugog kruga razgovora u Abu Dhabiju između ruskih, američkih i ukrajinskih pregovarača.

Sastanak u Abu Dhabiju predviđen je za ovu nedjelju, iako je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ovog tjedna spomenuo mogućnost njegove odgode zbog stalnih napetosti između Washingtona i Teherana.

MUSK BRZO REAGIRAO Ukrajina u suradnji sa SpaceX-om: Žele zaustaviti ruske dronove u korištenju Starlinka
Ukrajina u suradnji sa SpaceX-om: Žele zaustaviti ruske dronove u korištenju Starlinka

Prvi izravni pregovori između Ukrajinaca, Rusa i Amerikanaca o planu Washingtona za okončanje rata u Ukrajini održani su prošlog petka i subote u glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Kremlj je u petak priopćio da je američki predsjednik zatražio od svog ruskog kolege Putina da "do 1. veljače" prekine zračne napade na Kijev, gdje je energetska mreža oštećena u prethodnim bombardiranjima.

Prema glasnogovorniku ruskog predsjednika Dmitriju Peskovu, cilj ovog zaustavljanja ruskih zračnih napada je "stvaranje povoljnih uvjeta za pregovore".

Razgovori, u kojima posreduju Sjedinjene Države, vrlo su teški i zastali su, posebice u pitanju teritorijalne podjele, a Rusija zahtijeva da joj Kijev prepusti cijelu regiju Donbasa u istočnoj Ukrajini.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Zelenski žestoko oprao EU: Ostavili ste nas na cjedilu. Zbog vas smo na rubu kolapsa
NIJE ZADOVOLJAN

Zelenski žestoko oprao EU: Ostavili ste nas na cjedilu. Zbog vas smo na rubu kolapsa

Ukrajinski predsjednik je u četvrtak navečer u Kijevu novinarima rekao da su rakete presretači Pac-3 za ukrajinske sustave Patriot, koje su mu europski partneri obećali, stigle dan kasnije zbog propuštene uplate, što je dovelo do toga da mnogi Ukrajinci ostanu bez struje, grijanja i vode tijekom najhladnije zime u ratu
Putin je pristao na Trumpov zahtjev! Do 1. veljače Rusija se suzdržava napada na Ukrajinu
POTVRDIO KREMLJ

Putin je pristao na Trumpov zahtjev! Do 1. veljače Rusija se suzdržava napada na Ukrajinu

"Predsjednik Trump osobno je zatražio od predsjednika Putina da se suzdrži od napada na Kijev dok se stvaraju povoljni uvjeti za pregovore", poručuju iz Kremlja...
Kallas: Rusija koristi zimu kao oružje, EU šalje pomoć Ukrajini
'NE ŽELE MIR'

Kallas: Rusija koristi zimu kao oružje, EU šalje pomoć Ukrajini

Napadi na ukrajinsku energetsku infrastrukturu i civilne ciljeve potaknuli najveći paket zimske pomoći EU-a, uključujući 500 generatora

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026