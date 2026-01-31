Američki i ruski izaslanici na Floridi: ‘Rusija radi na miru...’

"Ohrabreni smo ovim sastankom, koji pokazuje da Rusija radi na miru u Ukrajini", napisao je Witkoff na platformi X, hvaleći "produktivnu" razmjenu mišljenja.

Precizirao je da su u američkom izaslanstvu također bili ministar financija Scott Bessent i Jared Kushner, zet predsjednika Donalda Trumpa.

"Konstruktivan sastanak s američkim izaslanstvom zaduženim za mirovni proces. Također produktivna rasprava u vezi s američko-ruskom gospodarskom radnom skupinom", komentirao je Dmitrijev, također na X-u.

Ranije je izvor blizak pregovorima rekao za AFP da su razgovori započeli u 8 sati (14 sati po srednjoeuropskom vremenu) i da je Dmitrijev stigao u Miami.

Nijedna strana nije iznijela detalje o točnom sadržaju razgovora.

Dmitrijev se već sastao s Witkoffom i Kushnerom na marginama Svjetskog gospodarskog foruma u Davosu u siječnju.

Izaslanik Kremlja za ulaganja i gospodarski razvoj, Dmitrijev je krajem prosinca također bio u Miamiju na razgovorima o Ukrajini s američkim predstavnicima.

Ovaj novi sastanak na Floridi dolazi uoči mogućeg drugog kruga razgovora u Abu Dhabiju između ruskih, američkih i ukrajinskih pregovarača.

Sastanak u Abu Dhabiju predviđen je za ovu nedjelju, iako je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ovog tjedna spomenuo mogućnost njegove odgode zbog stalnih napetosti između Washingtona i Teherana.

Prvi izravni pregovori između Ukrajinaca, Rusa i Amerikanaca o planu Washingtona za okončanje rata u Ukrajini održani su prošlog petka i subote u glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Kremlj je u petak priopćio da je američki predsjednik zatražio od svog ruskog kolege Putina da "do 1. veljače" prekine zračne napade na Kijev, gdje je energetska mreža oštećena u prethodnim bombardiranjima.

Prema glasnogovorniku ruskog predsjednika Dmitriju Peskovu, cilj ovog zaustavljanja ruskih zračnih napada je "stvaranje povoljnih uvjeta za pregovore".

Razgovori, u kojima posreduju Sjedinjene Države, vrlo su teški i zastali su, posebice u pitanju teritorijalne podjele, a Rusija zahtijeva da joj Kijev prepusti cijelu regiju Donbasa u istočnoj Ukrajini.