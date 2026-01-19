Obavijesti

ZAJEDNIČKA IZJAVA

Američki kardinali zabrinuti za moralni smjer politike SAD-a

U rijetkoj zajedničkoj izjavi poručili da vojna sila mora biti krajnje sredstvo te izrazili zabrinutost zbog ratova i prijetnji samoodređenju država

Tri američka katolička nadbiskupa u ponedjeljak su osudila smjer američke vanjske politike, rekavši da je upitna "moralna uloga zemlje u suočavanju sa zlom diljem svijeta" te da se vojna akcija mora koristiti samo kao krajnje sredstvo.

"Sjedinjene Države ušle su u najdublju i najžešću raspravu o moralnom temelju američkih postupaka u svijetu od kraja Hladnog rata", rekla su tri najviše rangirana američka katolička nadbiskupa u rijetkoj zajedničkoj izjavi.

Izjava kardinala Blasea Cupicha iz Chicaga, Roberta McElroya iz Washingtona i Josepha Tobina iz Newarka odražava stav pape Lava koji je u Vatikanu ranije ovog mjeseca osuđivao svjetsku "predanost ratu".

Prvi američki papa prethodno je kritizirao neke od politika američkog predsjednika Donalda Trumpa, posebno onu o imigraciji.

Pozivajući se na nedavne događaje u Venezueli, ruski rat u Ukrajini i prijetnje Grenlandu, nadbiskupi su rekli da se prava nacija na samoodređenje čine "krhkima".

"Događaji u Venezueli, Ukrajini i Grenlandu pokrenuli su osnovna pitanja o upotrebi vojne sile i značenju mira", rekli su.

U zajedničkoj izjavi Trump nije izravno imenovan. Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar.

