Američki kardinali zabrinuti za moralni smjer politike SAD-a

Tri američka katolička nadbiskupa u ponedjeljak su osudila smjer američke vanjske politike, rekavši da je upitna "moralna uloga zemlje u suočavanju sa zlom diljem svijeta" te da se vojna akcija mora koristiti samo kao krajnje sredstvo.

"Sjedinjene Države ušle su u najdublju i najžešću raspravu o moralnom temelju američkih postupaka u svijetu od kraja Hladnog rata", rekla su tri najviše rangirana američka katolička nadbiskupa u rijetkoj zajedničkoj izjavi.

Izjava kardinala Blasea Cupicha iz Chicaga, Roberta McElroya iz Washingtona i Josepha Tobina iz Newarka odražava stav pape Lava koji je u Vatikanu ranije ovog mjeseca osuđivao svjetsku "predanost ratu".

Prvi američki papa prethodno je kritizirao neke od politika američkog predsjednika Donalda Trumpa, posebno onu o imigraciji.

Pozivajući se na nedavne događaje u Venezueli, ruski rat u Ukrajini i prijetnje Grenlandu, nadbiskupi su rekli da se prava nacija na samoodređenje čine "krhkima".

"Događaji u Venezueli, Ukrajini i Grenlandu pokrenuli su osnovna pitanja o upotrebi vojne sile i značenju mira", rekli su.

U zajedničkoj izjavi Trump nije izravno imenovan. Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar.