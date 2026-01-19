Obavijesti

NAJAVIO OŠTRE POTEZE

Trump dolazi na forum u Davos: Susret s globalnim moćnicima u sjeni velikih političkih šokova

Piše HINA,
Trump dolazi na forum u Davos: Susret s globalnim moćnicima u sjeni velikih političkih šokova
Američki predsjednik održat će poseban govor na WEF-u, a u fokusu su carine, Grenland i promjene američke politike

Očekuje se da će se Donald Trump u srijedu u Davosu sastati s vodećim svjetskim gospodarstvenicima, rekli su upoznati izvori, dok je prisutnost predsjednika Sjedinjenih Država postala glavna tema tog godišnjeg okupljanja globalne elite u Švicarskoj.

Poslovni čelnici, uključujući izvršne direktore iz sektora financijskih usluga, kriptovaluta i savjetovanja, pozvani su na prijem nakon Trumpova obraćanja na godišnjem sastanku Svjetskog gospodarskog foruma (WEF), rekli su izvori Reutersu u ponedjeljak. Dnevni red još nije poznat.

Jedan od izvršnih direktora ima zakazan "prijem u čast predsjednika Donalda J. Trumpa" u svom kalendaru, dok je drugi rekao da su, prema njihovom mišljenju, pozvani direktori iz cijelog svijeta, a ne samo oni iz Sjedinjenih Država. Jedan od izvora rekao je da su pozivi stigli iz Bijele kuće.

Očekuje se da će Trump u srijedu stići u to švicarsko planinsko odmorište, gdje bi trebao održati poseban govor.

U pratnji Trumpa također je nekoliko visokih američkih dužnosnika, uključujući ministra financija Scotta Bessenta. Očekuje se da će Bessent u ponedjeljak održati konferenciju za novinare, prema stranici Davos USA House, posvećenoj američkom prisustvovanju na forumu.

WEF su zasjenili dramatični politički potezi američkog predsjednika, uključujući njegov zahtjev da Sjedinjene Države preuzmu Grenland koji iznosi posljednjih dana.

Organizatori WEF-a rekli su da će ove godine prisustvovati preko 3000 izaslanika iz više od 130 zemalja, uključujući 64 čelnika zemalja, posebno onih u razvoju. Na forumu će sudjelovati i hrvatski premijer Andrej Plenković. 

Popis također uključuje nekoliko šefova zemalja G7, s fokusom na promjene u američkoj politici pod Trumpom.

Posebni izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina Kiril Dmitriev također će otputovati u Davos i održati sastanke s članovima američke delegacije, rekla su Reutersu pod uvjetom anonimnosti dva izvora upoznata s posjetom.

U međuvremenu, savjetnici za nacionalnu sigurnost iz niza zemalja trebali bi se sastati na marginama događaja u ponedjeljak, a Grenland će biti među temama na dnevnom redu, rekli su diplomatski izvori.

Jedan europski diplomat, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti, rekao je da je Grenland dodan na dnevni red prethodno zakazanog sastanka nakon što je Trump u subotu zaprijetio uvođenjem dodatnih carina osam europskih zemalja.

Europske dionice pale su u ponedjeljak nakon prijetnje SAD-a da će uvesti dodane carine dok se toj zemlji ne dopusti preuzimanje Grenlanda.

Jenny Johnson, direktorica američke tvrtke za upravljanje imovinom Franklin Templeton, rekla je da su Trumpovi potezi pregovaračka taktika koja se možda čini neugodnom, ali jest u interesu SAD-a.

"Svi znamo njegov stil. Njegov stil je: 'Izaći ću s čekićem, a onda ću pregovarati s vama'", rekao je Johnson za Reuters u intervjuu.

„Ali njegov instinkt da pokuša pronaći dugoročnije pozicije za SAD ispravan je instinkt“, dodala je.

