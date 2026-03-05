Obavijesti

News

Komentari 2
NAPAD NA IRAN

Američki ministar obrane Izraelu: 'Idite do kraja...'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Američki ministar obrane Izraelu: 'Idite do kraja...'
Foto: ELIZABETH FRANTZ/REUTERS

Iranska novinska agencija Tasnim ranije je izvijestila o eksplozijama u Teheranu, bez pružanja detalja o potencijalnim posljedicama

Admiral

Američki ministar obrane Pete ⁠Hegseth poručio je Izraelu, u noćašćnjem razgovoru s ministrom obrane Israelom Katzom, da "ide do kraja", rekavši da SAD stoji uz Izrael, priopćilo je u četvrtak izraelsko ministarstvo obrane. Katz je zahvalio Hegsethu na opsežnoj američkoj pomoći u obrani izraelskih građana od iranske raketne prijetnje, navodi se.

Izraelska vojska objavila je da je u četvrtak pokrenula "val napada velikih razmjera na infrastrukturu iranskog terorističkog režima diljem Teherana".

Iranska novinska agencija Tasnim ranije je izvijestila o eksplozijama u Teheranu, bez pružanja detalja o potencijalnim posljedicama.

Eksplozije su u Jeruzalemu  čuli novinari AFP-a u četvrtak ujutro.

POPRIŠTE RAZARANJA FOTO Bejrut nakon izraelskog udara: Ulice su pune krhotina, tisuće u bijegu pred bombama
FOTO Bejrut nakon izraelskog udara: Ulice su pune krhotina, tisuće u bijegu pred bombama

Iran je u četvrtak ispalio još jednu salvu projektila na Izrael, izvijestili su izraelska vojska i iranski državni mediji, što je izazvalo uzbune u nekoliko područja, uključujući Tel Aviv, ali nije uzrokovalo žrtve.

Službena libanonska novinska agencija ANI izvijestila je u četvrtak da je u izraelskom zračnom napadu ubijen vođa Hamasa u sjevernom Libanonu, prvi vođa palestinske islamističke skupine ubijen od početka američko-izraelske ofenzive protiv Irana.

Južni Bejrut, uporište proiranskog pokreta Hezbolah, bio je meta još jednog zračnog napada u noći na četvrtak.

Prije toga izraelska je vojska pozvala libanonske stanovnike na evakuaciju iz predgrađa Bejruta.

TEKTONSKE PROMJENE Stvara se novi Bliski istok
Stvara se novi Bliski istok

Izraelska vojska je na Telegramu obzjavila da je "počela napadati infrastrukturu Hezbolaha u Bejrutu".

Iran je u četvrtak ispalio projektile ciljajući sjedište kurdskih snaga u autonomnoj regiji Kurdistan u Iraku, u kojoj se nalaze američke trupe.

"Gađali smo sjedište kurdskih skupina koje se protive revoluciji u iračkom Kurdistanu s tri projektila", navodi se u vojnoj izjavi koju je citirala novinska agencija IRNA.

Ti napadi, u kojima je ubijen pripadnik iranske kurdske skupine u egzilu, uslijedili su nakon upozorenja iranskih vlasti.

IZ MINUTE U MINUTU Katar evakuira ljude u blizini američkih baza: Izrael razorio 300 iranskih raketnih lansera
Katar evakuira ljude u blizini američkih baza: Izrael razorio 300 iranskih raketnih lansera

"Separatističke skupine ne bi trebale misliti da je zapuhao novi vjetar i pokušavati djelovati", upozorio je Ali Laridžani, čelnik iranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost.

Šri Lanka je objavila da je pronašla tijela 87 iranskih mornara nakon što je iranska korveta potonula u Indijskom oceanu pogođena američkim torpedom.

Trideset i dva mornara su spašena, ali su teško ozlijeđena, a 61 se vodi kao nestao.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Iran najavio bombardiranje nuklearke ako se sruši režim
IZ MINUTE U MINUTU

Iran najavio bombardiranje nuklearke ako se sruši režim

Peti dan rata, Iran je dobio novog vrhovnog vođu. Marco Rubio i Donald Trump najavljuju još žešće udare i da bi rat mogao trajati 4-5 tjedana. Iran prijeti da još uvijek nije iskoristio najmodernije oružje
Andrija Jarak odgovorio na poziv ubojice Srđana Mlađana
TRAŽI I SVE SNIMKE

Andrija Jarak odgovorio na poziv ubojice Srđana Mlađana

Mlađan je zatražio i da se kao svjedok pozove novinar Andrija Jarak, koji je s Bijelićem radio intervju u emisji Dosje Jarak, kao i da se pribavi sav snimljeni materijal u kojem se Bijelić pojavljuje, bez obzira na to je li objavljen ili nije
Doznajemo! Pala ukrajinska mega tvornica pilića u Sisku. Ministarstvo objavilo razloge
KAKO SMO I NAJAVILI

Doznajemo! Pala ukrajinska mega tvornica pilića u Sisku. Ministarstvo objavilo razloge

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije je upravo objavilo rješenje kojim obustavlja Studiju utjecaja na okoliš za taj ključni projekt. Bez Studije nema niti daljnjeg postupka, ishođenja dozvola za gradnju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026