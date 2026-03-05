Iranska novinska agencija Tasnim ranije je izvijestila o eksplozijama u Teheranu, bez pružanja detalja o potencijalnim posljedicama
Američki ministar obrane Izraelu: 'Idite do kraja...'
Američki ministar obrane Pete Hegseth poručio je Izraelu, u noćašćnjem razgovoru s ministrom obrane Israelom Katzom, da "ide do kraja", rekavši da SAD stoji uz Izrael, priopćilo je u četvrtak izraelsko ministarstvo obrane. Katz je zahvalio Hegsethu na opsežnoj američkoj pomoći u obrani izraelskih građana od iranske raketne prijetnje, navodi se.
Izraelska vojska objavila je da je u četvrtak pokrenula "val napada velikih razmjera na infrastrukturu iranskog terorističkog režima diljem Teherana".
Eksplozije su u Jeruzalemu čuli novinari AFP-a u četvrtak ujutro.
Iran je u četvrtak ispalio još jednu salvu projektila na Izrael, izvijestili su izraelska vojska i iranski državni mediji, što je izazvalo uzbune u nekoliko područja, uključujući Tel Aviv, ali nije uzrokovalo žrtve.
Službena libanonska novinska agencija ANI izvijestila je u četvrtak da je u izraelskom zračnom napadu ubijen vođa Hamasa u sjevernom Libanonu, prvi vođa palestinske islamističke skupine ubijen od početka američko-izraelske ofenzive protiv Irana.
Južni Bejrut, uporište proiranskog pokreta Hezbolah, bio je meta još jednog zračnog napada u noći na četvrtak.
Prije toga izraelska je vojska pozvala libanonske stanovnike na evakuaciju iz predgrađa Bejruta.
Izraelska vojska je na Telegramu obzjavila da je "počela napadati infrastrukturu Hezbolaha u Bejrutu".
Iran je u četvrtak ispalio projektile ciljajući sjedište kurdskih snaga u autonomnoj regiji Kurdistan u Iraku, u kojoj se nalaze američke trupe.
"Gađali smo sjedište kurdskih skupina koje se protive revoluciji u iračkom Kurdistanu s tri projektila", navodi se u vojnoj izjavi koju je citirala novinska agencija IRNA.
Ti napadi, u kojima je ubijen pripadnik iranske kurdske skupine u egzilu, uslijedili su nakon upozorenja iranskih vlasti.
"Separatističke skupine ne bi trebale misliti da je zapuhao novi vjetar i pokušavati djelovati", upozorio je Ali Laridžani, čelnik iranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost.
Šri Lanka je objavila da je pronašla tijela 87 iranskih mornara nakon što je iranska korveta potonula u Indijskom oceanu pogođena američkim torpedom.
Trideset i dva mornara su spašena, ali su teško ozlijeđena, a 61 se vodi kao nestao.
