Stvara se novi Bliski istok

Rano jednog svježeg jesenskog jutra 2023., iz tunela ispod Pojasa Gaze, Yahya Sinwar dao je naredbu koja je poslala tisuće boraca Hamasa kroz ogradu koja razdvaja taj teritorij od Izraela. To zeleno svjetlo preoblikovalo je Bliski istok u razmjerima usporedivima s Arapskim proljećem ili raspadom Osmanskog Carstva početkom 20. stoljeća — ali ni približno na način kako je Sinwar to zamislio, piše Washington Post.

Dvadeset i devet mjeseci kasnije, Bliski istok je gotovo neprepoznatljiv. Izrael sada nedvojbeno stoji kao vojni hegemon, dok su njegovi neprijatelji uništeni ili obezglavljeni. Saudijska Arabija pojavljuje se kao ključni gospodarski i politički stup, dok se njezini susjedi u Perzijskom zaljevu nose s iranskim raketnim napadima. Palestinci, oplakujući 75.000 mrtvih u razorenoj Gazi i gubeći teritorij na Zapadnoj obali, čine se ponovno marginaliziranima — od svih.

Sinwar je mrtav — Izrael ga je likvidirao u listopadu 2024. — i nakon gotovo dvije i pol godine krvoprolića i potresa, mreža za koju se nadao da će mu priskočiti u pomoć nalazi se u ruševinama. Iranski vrhovni vođa Ali Khamenei poginuo je u subotu u zajedničkom američko-izraelskom zračnom napadu. Režim koji je četiri desetljeća financirao i naoružavao „osovinu otpora“ nalazi se na rubu kolapsa — možda povlačeći sa sobom Hamas, Hezbollah i Hutije.

Teheran, suočen s kaotičnom i neizvjesnom sukcesijom vlasti, stvara neprijatelje diljem regije — nasumično ispaljujući dronove i rakete, često uzaludno, uključujući i na civilne ciljeve. Bashar al-Assad, dugogodišnji sirijski vladar, sada živi u hladnoj Moskvi.

Foto: Khalil Ashawi

Stari poredak — Iran kao destabilizirajuća okosnica regije i njegovi saveznici kao alati pritiska i odvraćanja — nestao je. Ono što ga zamjenjuje nepredvidiva je mješavina suprotstavljenih ambicija, novih zamjerki, razorenih gradova i neuređenih prostora bez jasne vlasti.

Izrael je dominantan, ali izoliran; njegovi susjedi se pitaju — i zabrinuti su — što će učiniti sa svojom moći i kako će se nositi s trajnom mržnjom poraženih neprijatelja. Zaljevske države, uključujući potpisnice Abraham Accords, uzdrmane su i skeptične prema američkim sigurnosnim jamstvima.

Saudijska Arabija i Turska se repozicioniraju, ali za što i protiv koga — to još nije jasno. Mnogo toga moglo bi ovisiti o tome tko ili što dolazi sljedeće u Tehran, gdje je smrt Ali Khamenei ostavila vakuum.

Europski kolonijalisti su nakon Prvog svjetskog rata povukli linije olovkom po karti kako bi podijelili pustinje, vadije i planine, razgradili raspadajuće Osmansko carstvo i stvorili novi Bliski istok. Arapsko proljeće poljuljao je taj poredak. Ono što se sada odvija moglo bi nastati iz posve novog kalupa.

„Ovo je zauvijek promijenilo regiju“, rekao je Ali Vaez, direktor projekta za Iran u International Crisis Group. „Ali kakve će posljedice to imati tek treba vidjeti.“

6. listopada 2023. sve je izgledalo drukčije. Iranska mreža saveznika i posrednika bila je, po mnogim mjerilima, na vrhuncu svoje moći. Hamas je vladao Gazom. Hezbollah je držao Lebanon pod pritiskom s oko 100.000 raketa. Bashar al-Assad sjedio je u Damaskusu i ponovno se uključivao u Arab League nakon godina izolacije. Houthi movement kontrolirao je jemensku obalu i gotovo nekažnjeno prijetio pomorskim rutama.

Iza svih njih stajao je Iran, s nuklearnim programom koji se u Jerusalem i na Zapadu smatrao neposrednom prijetnjom, te s raketnim arsenalom koji se smatrao snažnim sredstvom odvraćanja od izravnog izraelskog ili američkog napada. Zaljevske države su u tišini ponovno uspostavljale veze s Islamskom Republikom.

„Dvije godine kasnije, nijedan od tih stupova više ne stoji, a Islamska Republika nikada više neće biti ista“, rekao je Vaez. „Iran kao država koja može određivati smjer regije više ne postoji.“

Najjasniji dobitnik je Israel, koji Iran desetljećima smatra svojim egzistencijalnim neprijateljem. Od 7. listopada 2023. Izrael je neutralizirao svaku veliku prijetnju na svojim granicama, više puta napao iranski teritorij i sada ubio vrhovnog vođu svog smrtnog neprijatelja.

Mnogi unutar izraelskog sigurnosnog establišmenta vjeruju da je država sada sigurnija unutar svojih granica nego u bilo kojem trenutku od svog osnutka 1948., unatoč tome što iranske rakete i dalje padaju, a ruševine u Gazi još tinjaju.

„I dalje smo traumatizirani od 7. listopada. Rat još traje“, rekao je bivši visoki dužnosnik IDF-a, koji je i dalje blizak vojnim čelnicima i koji je, poput drugih sugovornika u ovom članku, govorio pod uvjetom anonimnosti kako bi mogao raspravljati o osjetljivim pitanjima. „Ali mogu vam reći da nitko osim najvećih sanjara nije mislio da ćemo biti u poziciji u kojoj smo sada. Izrael nije nedodirljiv, ali smo učinili da nas bude vrlo skupo dirati.“

Foto: Amir Cohen

Izraelski dužnosnici kažu da žele iskoristiti svoju nadmoć za dobrobit regije i da se nadaju kako će Iranci jednoga dana uživati slobodu. Povijesno gledano, Izrael je svoju veliku vojsku opravdavao kao štit protiv neprijateljskih susjeda — obrambeni stav koji mu je ostavio malo iskustva u političkom ili ekonomskom vođenju regije.

„Opisao bih Izrael kao nevoljnog hegemona“, rekao je Bilal Y. Saab. „Ima ogromnu sposobnost poraziti svoje neprijatelje, ali nije pokazao interes za održavanje političkih sustava koji bi zamijenili ono što je uništio.“

Usmjerenost na sigurnost umiruje Izraelce, ali uznemiruje njihove susjede. Izrael koji nije ograničen regionalnim suparnicima izaziva strah od pretjeranog širenja moći i avanturizma — osobito na West Bank. Zabrinutost bi se mogla povećati ako se United States, s obzirom na mogućnost da Donald Trump proglasi pobjedu nad Iran, povuče s Bliskog istoka ili na drugi način prepusti Jerusalem slobodne ruke.

„Koliko god bi zaljevski čelnici voljeli vidjeti pad iranskog režima“, rekao je Saab, „također su zabrinuti zbog izraelske sklonosti brzom posezanju za okidačem.“

Način na koji će Izrael koristiti svoju dominaciju mogao bi ovisiti o tome što će uslijediti u Iranu kada se iscrpe rakete i dronovi — što bi se, prema nekim zapadnim vojnim stručnjacima, moglo dogoditi već za nekoliko dana.

Trump je pozvao Irance da izađu na ulice i sami preuzmu vlast. No malo tko s iskustvom u regiji predviđa da je slobodno izabrana vlada izgledna u skorije vrijeme, čak i ako se građani pobune protiv režimskih snaga koje su, prema skupinama za ljudska prava, u siječnju ubile više od 6.800 prosvjednika.