Komentari 0
Američki ministar obrane poručio je Kinezima: 'SAD će čvrsto braniti svoje interese'

Piše Hina,
Foto: EUGENE HOSHIKO/REUTERS

SAD će "čvrsto braniti svoje interese", rekao je američki ministar obrane Pete Hegseth kineskom kolegi Dong Junu tijekom sastanka u petak u Kuala Lumpuru, ističući važnost održavanja ravnoteže snaga u regiji

Sastanak, nakon rujanske telekonferencije, bio je najnoviji znak postupnog poboljšanja obrambene komunikacije između dviju strana, usred rastućih regionalnih napetosti i povećanog vojnog razmještaja diljem istočne Azije. Hegseth je kineskom ministru nacionalne obrane rekao da su Sjedinjene Države zabrinute zbog kineskih aktivnosti u spornom Južnom kineskom moru i oko Tajvana, rekao je u objavi na X-u u kojoj je njihov sastanak opisan kao "dobar i konstruktivan".

"Nastavit ćemo razgovore s Narodnooslobodilačkom vojskom o pitanjima od obostranog značaja", napisao je nakon što su se sastali na marginama sastanka ministara obrane ASEAN-a u malezijskoj prijestolnici.

"Sjedinjene Države ne traže sukob", dodao je. „Nastavit će čvrsto braniti svoje interese i osigurati da u regiji imamo kapacitete za to.“

Kinesko ministarstvo obrane objavilo je da je Dong rekao Hegsethu da Sjedinjene Države moraju biti oprezne i riječima i djelima oko Tajvana te zauzeti jasan stav protiv njegove „neovisnosti“.

Ministarstvo je citiralo Donga koji je rekao da je Kina predana mirnom razvoju, a istovremeno odlučno štiti nacionalne sigurnosne interese. „Posjedujemo punu sposobnost mirno odgovoriti na bilo kakva kršenja ili provokacije“, dodaje se u izjavi.

Izjave su uslijedile nakon što je predsjednik Donald Trump u četvrtak rekao da Tajvan nije bio uključen u njegov sastanak s predsjednikom Xi Jinpingom u južnokorejskom gradu Busanu, dok se u službenoj kineskoj izjavi također nije spomenuo Tajvan.

Kina stalno povećava raspoređivanje zračnih, pomorskih i obalnih snaga oko demokratski upravljanog Tajvana. Smatra tajvanskog predsjednika Lai Ching-tea „separatistom“. Lai odbacuje pekinške tvrdnje o suverenitetu, rekavši da samo narod otoka može odlučivati ​​o svojoj budućnosti.

Hegseth je također rekao da je izrazio zabrinutost zbog kineskih postupaka prema regionalnim saveznicima i partnerima Washingtona, očito aludirajući na ponovljene sukobe s Filipinima u Južnom kineskom moru i napetosti s Australijom.

Pentagon se zalaže za bolju komunikaciju s Kinom o njezinoj modernizaciji vojske i regionalnom položaju, uključujući veću transparentnost oko gomilanja nuklearnog oružja i više razgovora s vojnim zapovjednicima na razini područja operacija.

Kinesko ministarstvo obrane izjavilo je da je Dong rekao Hegsethu da je sastanak Trumpa i Xija pružio "strateške smjernice" za poboljšanje obrambenih veza te da sada treba poduzeti "praktične korake".

Neposredno prije sastanka s Xijem, Trump je rekao da je naredio američkoj vojsci da nastavi s nuklearnim testiranjem ako Rusija i Kina ponovno pokrenu vlastita testiranja.

Trump je opisao Kinu kao "daleko treću" nuklearnu silu iza Rusije, ali je rekao da će se izjednačiti s njom u roku od pet godina.

