Američki ministar rata pozvao sve vojne zapovjednike na tajni sastanak: 'Sve je ovo čudno...'

Američki ministar rata Pete Hegseth izdao je iznenadnu i hitnu naredbu kojom stotine najviših vojnih zapovjednika iz cijelog svijeta poziva na tajni sastanak sljedećeg tjedna. Sastanak, zakazan za utorak u bazi marinaca Quantico u Virginiji, sazvan je u kratkom roku i bez ikakvog službenog objašnjenja, ostavljajući generale, admirale i njihove stožere da nagađaju o pravoj svrsi ovog misterioznog okupljanja.

Direktiva, poslana ranije ovog tjedna, odnosi se na gotovo sve najviše zapovjednike u američkoj vojsci, one s činom brigadnog generala (ili ekvivalenta u mornarici) i više, kao i na njihove glavne dočasničke savjetnike. Naredba je sveobuhvatna i ne pravi iznimke. Na sastanak moraju doći čak i zapovjednici koji se trenutno nalaze u ratnim zonama te oni stacionirani u ključnim strateškim regijama poput Europe, Bliskog istoka i Azijsko-pacifičkog područja. Jedini koji su izuzeti od ovog poziva jesu časnici na stožernim, administrativnim dužnostima.

Vojni analitičari i dužnosnici koje je kontaktirao The Washington Post slažu se u jednome: nitko se ne sjeća da je ijedan ministar obrane (sada rata) ikada na ovakav način sazvao tako velik broj visokih časnika.

- Ljudi su vrlo zabrinuti. Nemaju pojma što to znači - izjavio je jedan anonimni izvor za novine.

- Ne pozivate generale i admirale koji vode svoje ljude i globalne snage u dvoranu izvan Washingtona, a da im ne kažete zašto - naglasio je drugi izvor. Ova tajnovitost samo je pojačala osjećaj neizvjesnosti koji se širi Pentagonom.

Što se krije iza zatvorenih vrata?

Dok službenog objašnjenja nema, u hodnicima moći kruži nekoliko teorija o mogućim razlozima ovog povijesnog sastanka.

Jedna od glavnih špekulacija jest da Hegseth planira predstaviti novu nacionalnu obrambenu strategiju. Prema upućenim izvorima, nova strategija trebala bi označiti tektonski pomak u američkim vojnim prioritetima, stavljajući naglasak na obranu domovine umjesto na dosadašnji fokus na strateško natjecanje s Kinom. Ovakva promjena imala bi dalekosežne posljedice na raspored američkih snaga diljem svijeta.

Foto: Daniel Becerril

- Povlačimo li trenutno svakog generala i admirala s Pacifika? Sve je ovo čudno - zapitao se jedan američki dužnosnik.

Nastavak Hegsethovih reformi i 'čistki'

Otkako ga je predsjednik Donald Trump imenovao na čelo Pentagona 25. siječnja 2025., Pete Hegseth je pokrenuo niz drastičnih reformi. Njegov mandat obilježen je smjenama visokih vojnih dužnosnika, a kulminirao je preimenovanjem Ministarstva obrane u Ministarstvo rata 5. rujna 2025. godine.

Hegseth je ranije najavio planove za smanjenje broja admirala i generala za otprilike stotinu, tvrdeći da je to nužno kako bi se eliminirala "suvišna struktura snaga" i smanjila birokracija. Poznat je i po oštrim kritikama vojnog vrha, koje je optuživao za politizaciju vojske. Mnogi se stoga pitaju je li ovaj sastanak uvod u novu rundu smjena ili predstavljanje daljnjih koraka u restrukturiranju oružanih snaga.

Nova direktiva za Ukrajinu i NATO

Vrijeme održavanja sastanka poklapa se s nedavnim zaokretom u vanjskoj politici Trumpove administracije. Predsjednik je ovog tjedna pozvao NATO na odlučniju ulogu u obrani Ukrajine, predlažući da SAD naoruža ključne saveznike koji bi to oružje potom slali izravno na ukrajinsku bojišnicu.

Foto: Evelyn Hockstein

Ovaj pomak od prijašnje politike ograničene intervencije dogodio se nakon sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i izjave novog američkog veleposlanika pri NATO-u, Mikea Waltza, koji je obećao braniti "svaki pedalj" teritorija saveza. Moguće je da će Hegseth iskoristiti sastanak kako bi generalima iznio novu direktivu vezanu za europsku sigurnost.

Zid šutnje u Pentagonu

Usred svih nagađanja, Pentagon ostaje nijem. Glasnogovornik Sean Parnell potvrdio je za medije, uključujući i Daily Mail, da će se ministar "obratiti svojim višim vojnim vođama početkom sljedećeg tjedna", ali je odbio pružiti bilo kakve dodatne detalje.

Ovaj "zid šutnje" samo je dodatno potaknuo atmosferu neizvjesnosti. Bivši dužnosnik Pentagona kratko je prokomentirao situaciju: "Očekujte neočekivano s Hegsethovim Ministarstvom rata."