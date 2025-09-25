'Zavjera pokretnih štengi': Trump traži uhićenja nakon što je ostao zarobljen s Melanijom

Predsjednik Trump pozvao je na uhićenja vezana uz pokretne stepenice u sjedištu Ujedinjenih naroda, koje su iznenada prestale raditi čim su on i prva dama Melania Trump u utorak zakoračili na njih, piše New York Post.

Naglo zaustavljanje pokretnih stepenica, koje je gotovo uzrokovalo pad prve dame, bilo je jedno od najmanje tri neugodna incidenta koje je 79-godišnji Trump primijetio dok je bio u zgradi kako bi se obratio svjetskim čelnicima i diplomatima na Općoj skupštini UN-a u New Yorku.

- PRAVA SRAMOTA dogodila se jučer u Ujedinjenim narodima. Ne jedan, ne dva, već tri vrlo zlokobna događaja! Prvo, pokretne stepenice koje vode do glavne govornice iznenada su se zaustavile. Stale su u sekundi. Nevjerojatno je da Melania i ja nismo pali naprijed na oštre rubove tih čeličnih stepenica, licem prema dolje. Samo zato što smo se oboje čvrsto držali za rukohvat, izbjegnuta je katastrofa napisao je Trump u srijedu na Truth Socialu.

Trump je tvrdio da je incident s pokretnim stepenicama bio “apsolutna sabotaža”, pozivajući se na izvješće Timesa iz Londona u kojem se navodi da su zaposlenici UN-a navodno čuli šale na račun mogućnosti da se stepenice isključe kako bi Trump morao pješice doći do dvorane i održati govor.

- Ljudi koji su to učinili trebaju biti uhićeni! Uključena je tajna služba - bijesno je izjavio predsjednik.

Glasnogovornik UN-a sugerirao je da bi krivac za zaustavljanje pokretnih stepenica mogao biti netko iz Trumpove pratnje.

- Kako bi dokumentirao njihov dolazak, jedan snimatelj iz američke delegacije stao je na pokretne stepenice ispred predsjednika i prve dame. Dok se snimatelj, koji se kretao unatrag, približavao vrhu stepenica, prva dama, a zatim predsjednik Trump, zakoračili su na stepenice pri dnu i tada su se zaustavile - rekao je Stéphane Dujarric, glasnogovornik glavnog tajnika UN-a, u izjavi.

- Naknadna istraga, uključujući očitanje središnje procesne jedinice stroja, pokazala je da su se pokretne stepenice zaustavile nakon što je sigurnosni mehanizam na gornjoj češljevitoj stepenici bio aktiviran. Taj je sigurnosni mehanizam dizajniran da spriječi ljude ili predmete da se slučajno zaglave ili budu uvučeni u mehanizam. Moguće je da je snimatelj nehotice aktivirao opisani sigurnosni mehanizam - dodao je Dujarric.

Trump je zatražio „hitnu istragu“ o incidentu i rekao da „sve sigurnosne snimke kod pokretnih stepenica treba sačuvati, posebno one koje prikazuju gumb za hitno zaustavljanje“.

Blesimetar

Nisu pokretne štenge jedina neugodnost koja se dogodila američkom predsjedniku. U jednom trenutku dok je govorio u UN-u, 'krepao' je blesimetar te nestalo ozvučenje. Kada je nakon govora pitao Melaniju kako je bilo, ona mu je odgovorila da ga uopće nije čula.

Foto: Jeenah Moon