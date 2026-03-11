Američki političar: Čini mi se da ćemo slati vojnike u Iran

Senator Richard Blumenthal iz Demokratske stranke rekao je kako vjeruje da će Donald Trump pokrenuti invaziju na Iran. Rekao je to novinarima nakon što je napustio brifing Odbora za oružane snage Senata o ratu u Iranu, piše The Hill.

- Čini se da smo na putu prema slanju američkih kopnenih snaga u Iran kako bi se ostvario bilo koji od mogućih ciljeva - rekao je senator.

Blumenthal je rekao da je s brifinga otišao "nezadovoljan i iskreno ljut kao rijetko kada u svojih 15 godina u Senatu".

- Ostalo mi je više pitanja nego odgovora, pogotovo o cijeni rata. Moja su pitanja ostala neodgovorena i tražit ću odgovore jer američki narod to zaslužuje znati - dodao je.

Predsjednik Trump nije isključio mogućnost slanja kopnenih snaga u Iran, iako je neizvjesno bi li to doista učinio. Slanje američkih vojnika u Iran povećalo bi uloge u sukobu i predstavljalo bi velik politički rizik za Trumpa i republikance u izbornoj godini.

Administracija je iznosila različita opravdanja za svoje ciljeve u ratu, od sprečavanja Irana da dođe u posjed nuklearnog oružja do promjene režima. Iran je ovaj tjedan imenovao novog Vrhovnog vođu, a tamošnji režim ne pokazuje znakove popuštanja. Hamenei mlađi je još rigidniji i radikalniji od pokojnog oca kada su u pitanju SAD i Izrael.