Pusić o Bliskom istoku: ‘Najveći dobitnik rata je Putin. Bit će velike gospodarske posljedice'

Bivša ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić gostovala je u emisiji RTL Direkt gdje je komentirala rat u Iranu i moguće posljedice sukoba za Bliski istok i svijet. U analizi je upozorila da je situacija izuzetno složena te da su motivi i ciljevi uključenih aktera često nejasni. Pusić smatra da Iran zapravo nije pripremao napad na Sjedinjene Američke Države, kako je tvrdio američki predsjednik Donald Trump. Prema njezinu mišljenju, razlozi za napad mijenjali su se iz dana u dan, od navodnog razvoja nuklearnog oružja do pomoći prosvjednicima u Iranu. Kao najbliže objašnjenje istini navela je izjavu američkog državnog tajnika Marco Rubio, koji je kazao da su se SAD uključile u sukob jer su očekivale posljedice izraelskog napada.

U tom kontekstu Pusić je istaknula da je Benjamin Netanyahu, izraelski premijer, imao jasniji cilj od Washingtona.

- On zna što mu je cilj. Taj rat sanja već četrdeset godina - rekla je, dodajući kako je cilj izraelske politike dugoročno oslabiti Iran i pretvoriti ga u nestabilnu državu.

Govoreći o ulozi Europe, Pusić smatra da europske države razumiju problem, ali trenutačno nemaju dovoljno političke ni vojne koordinacije da se suprotstave američkoj politici.

- Europa ima bogatstva, ali nema još dovoljno koordinacije i snage da se odupre Americi, pa zato taktizira i pokušava dobiti na vremenu - ocijenila je.

U analizi posljedica sukoba Pusić je ustvrdila da je najveći politički dobitnik rata ruski predsjednik Vladimir Putin, dok su najveći gubitnici prodemokratske snage u Iranu.

- Ti ljudi su de facto izdani na više načina - rekla je, upozorivši da rat jača unutarnju homogenizaciju režima u Teheranu.

Upitana je i trebamo li strahovati od trećeg svjetskog rata.

- Ja mislim da ne. Jer svjetski ratovi se obično događaju između velikih sila, a ova tri velika diktatora - Trump, Putin i Xi se odlično slažu. Dakle, između njih neće biti nikakav rat koliko ja vidim. Ali ono od čega trebamo strahovati je serija regionalnih, takozvanih malih ratova, a kao što znamo za one koji sudjeluju u tome nema puno razlike između svjetskog i malog rata. Ako ste vi uključeni u taj rat, taj rat je jednako grozan - rekla je.

Dodala je i kako sukob neće ostati bez ekonomskih posljedica. Prekid prometa kroz Hormuški tjesnac i smanjena proizvodnja nafte u državama Perzijskog zaljeva mogli bi značajno utjecati na globalne cijene energenata, ali i hrane i osnovnih životnih namirnica. Prema njezinim riječima, riječ je o krizi koja bi se mogla osjetiti “gotovo za svakog čovjeka na planetu”.

Pusić pritom smatra da sukob nije prvenstveno ekonomski rat, ali da će njegove posljedice biti snažno gospodarske. Upravo zbog toga, upozorila je, međunarodna zajednica već sada mora razmišljati o tome što će se dogoditi nakon završetka rata i kakav će biti novi poredak na Bliskom istoku.