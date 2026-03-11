Obavijesti

News

Komentari 0
'EUROPA RAZUMIJE PROBLEM'

Pusić o Bliskom istoku: ‘Najveći dobitnik rata je Putin. Bit će velike gospodarske posljedice'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 2 min
Pusić o Bliskom istoku: ‘Najveći dobitnik rata je Putin. Bit će velike gospodarske posljedice'
1
Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Govoreći o ulozi Europe, Pusić smatra da europske države razumiju problem, ali trenutačno nemaju dovoljno političke ni vojne koordinacije da se suprotstave američkoj politici...

Admiral

Bivša ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić gostovala je u emisiji RTL Direkt gdje je komentirala rat u Iranu i moguće posljedice sukoba za Bliski istok i svijet. U analizi je upozorila da je situacija izuzetno složena te da su motivi i ciljevi uključenih aktera često nejasni. Pusić smatra da Iran zapravo nije pripremao napad na Sjedinjene Američke Države, kako je tvrdio američki predsjednik Donald Trump. Prema njezinu mišljenju, razlozi za napad mijenjali su se iz dana u dan, od navodnog razvoja nuklearnog oružja do pomoći prosvjednicima u Iranu. Kao najbliže objašnjenje istini navela je izjavu američkog državnog tajnika Marco Rubio, koji je kazao da su se SAD uključile u sukob jer su očekivale posljedice izraelskog napada.

U tom kontekstu Pusić je istaknula da je Benjamin Netanyahu, izraelski premijer, imao jasniji cilj od Washingtona. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Ukrajinski napad na Brjansk 00:26
Ukrajinski napad na Brjansk | Video: 24sata/Reuters

- On zna što mu je cilj. Taj rat sanja već četrdeset godina - rekla je, dodajući kako je cilj izraelske politike dugoročno oslabiti Iran i pretvoriti ga u nestabilnu državu.

Govoreći o ulozi Europe, Pusić smatra da europske države razumiju problem, ali trenutačno nemaju dovoljno političke ni vojne koordinacije da se suprotstave američkoj politici. 

- Europa ima bogatstva, ali nema još dovoljno koordinacije i snage da se odupre Americi, pa zato taktizira i pokušava dobiti na vremenu - ocijenila je.

ZAPRIJETIO IRANU Trump tvrdi: Uništili smo 10 iranskih brodova za polaganje mina u Hormuškom tjesnacu
Trump tvrdi: Uništili smo 10 iranskih brodova za polaganje mina u Hormuškom tjesnacu

U analizi posljedica sukoba Pusić je ustvrdila da je najveći politički dobitnik rata ruski predsjednik Vladimir Putin, dok su najveći gubitnici prodemokratske snage u Iranu. 

- Ti ljudi su de facto izdani na više načina - rekla je, upozorivši da rat jača unutarnju homogenizaciju režima u Teheranu.

Upitana je i trebamo li strahovati od trećeg svjetskog rata. 

- Ja mislim da ne. Jer svjetski ratovi se obično događaju između velikih sila, a ova tri velika diktatora - Trump, Putin i Xi se odlično slažu. Dakle, između njih neće biti nikakav rat koliko ja vidim. Ali ono od čega trebamo strahovati je serija regionalnih, takozvanih malih ratova, a kao što znamo za one koji sudjeluju u tome nema puno razlike između svjetskog i malog rata. Ako ste vi uključeni u taj rat, taj rat je jednako grozan - rekla je.

NESTABILNO TRŽIŠTE Prijeti nam nestašica? Mali distributeri goriva upozorili: 'Nemamo dizela, i ne isplati se'
Prijeti nam nestašica? Mali distributeri goriva upozorili: 'Nemamo dizela, i ne isplati se'

Dodala je i kako sukob neće ostati bez ekonomskih posljedica. Prekid prometa kroz Hormuški tjesnac i smanjena proizvodnja nafte u državama Perzijskog zaljeva mogli bi značajno utjecati na globalne cijene energenata, ali i hrane i osnovnih životnih namirnica. Prema njezinim riječima, riječ je o krizi koja bi se mogla osjetiti “gotovo za svakog čovjeka na planetu”.

Pusić pritom smatra da sukob nije prvenstveno ekonomski rat, ali da će njegove posljedice biti snažno gospodarske. Upravo zbog toga, upozorila je, međunarodna zajednica već sada mora razmišljati o tome što će se dogoditi nakon završetka rata i kakav će biti novi poredak na Bliskom istoku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
CNN: Iranci postavljaju mine u Hormuz; Trump: Mičite odmah to ili stižu strašne posljedice!
IZ MINUTE U MINUTU

CNN: Iranci postavljaju mine u Hormuz; Trump: Mičite odmah to ili stižu strašne posljedice!

Izrael i SAD pokrenuli su zajednički napad na Iran 28. veljače i time gurnuli Bliski istok u novi vojni sukob. Rat je ušao u 11. dan...
Sunce je nestalo, otrovne kiše pale na grad. Ljudi nisu mogli disati, pekle su ih oči
EKOLOŠKA KATASTROFA

Sunce je nestalo, otrovne kiše pale na grad. Ljudi nisu mogli disati, pekle su ih oči

Crveni polumjesec upozorio je da otrovne kemikalije u zraku mogu uzrokovati kiselu kišu i oštetiti kožu i pluća, pa su građanima preporučili da ne izlaze odmah nakon kiše i da zaštite hranu koja bi mogla biti izložena
STRAŠNA SNIMKA 'Vozi brže, sve su uništili, cijeli grad!'
BBC: SNIMKA JE PRAVA

STRAŠNA SNIMKA 'Vozi brže, sve su uništili, cijeli grad!'

Iran je 11 dana meta žestokih američko-izraelskih zračnih udara. Gađa se sve, politički i vojni vrh, mornarica, radari, lansirne rampe za balističke projektile, rafinerije nafte

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026