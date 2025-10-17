Američki proračunski deficit smanjen zbog carina; prvi put krpaju rupu od 2022. godine

Američki proračunski deficit smanjen je za 41 milijardu dolara na 1.775 milijardi dolara u fiskalnoj 2025., jer je povećanje prihoda od carina koje je nametnuo američki predsjednik Donald Trump i smanjenje potrošnje na obrazovanje pomoglo ublažiti veće izdatke za zdravstvo, mirovine i kamate na dug, priopćilo je američko Ministarstvo financija.

Riječ je o rezultatu za fiskalnu godinu koja je završila 30. rujna, a koja uključuje gotovo devet mjeseci Trumpovog drugog mandata u Bijeloj kući. Usporedbe radi, u fiskalnoj godini 2024. proračunski deficit iznosio je 1.817 milijardi dolara. Proračunski deficit SAD-a tako je smanjen po prvi put od 2022., kada je ukidanje programa pomoći zbog covis-19 smanjilo potrošnju.

Ukupni proračunski prihodi za fiskalnu 2025. godinu iznosili su rekordnih 5.235 tisuća milijardi dolara, što je za 317 milijardi dolara ili 6 posto više u odnosu na fiskalnu 2024. godinu, a bili su rekordni i rashodi, dosegnuvši 7.010 milijardi dolara, što je rast od 275 milijardi dolara ili 4 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Manjem proračunskom deficitu u 2025. pripomogli su rekordni neto carinski prihodi od 195 milijardi dolara ili 118 milijardi dolara više u odnosu na prethodnu godinu, što je izravni rezultat Trumpovih carina. No, taj snažan novi izvor proračunskih prihoda djelomično je zasjenjen smanjenjem bruto poreza na dobit poduzeća za fiskalnu 2025. godinu i to za 79 milijardi dolara, na 486 milijardi dolara.

Dužnosnik američkog Ministarstva financija rekao je da je ministarstvo procijenilo da proračunski defcit za 2025. godinu iznosi 5,9 posto, dok je u 2024. proračunski deficit iznosio 6,3 posto BDP-a.

Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je u srijedu da želi smanjiti deficit na 3 posto BDP-a poticanjem gospodarskog rasta i smanjenjem ili ograničavanjem potrošnje. Analitičari međutim kažu da najnoviji podaci ukazuju na slab napredak prema tom cilju.

"Većina promjena u fiskalnoj politici jednostavno zamjenjuje porezne prihode i potrošnju s drugim izvorima, a bez smanjenja deficita. Dakle, još uvijek smo na vrlo neodrživom putu", ocijenio je Kent Smetters, direktor analitičke skupine Penn Wharton Budget Model Sveučilišta u Pennsylvaniji.

Rekordne kamate na dug

Za cijelu fiskalnu godinu 2025., Ministarstvo obrazovanja pretrpjelo je najveće smanjenje izdataka, za 233 milijarde dolara, odnosno 87 posto u odnosu na prethodnu godinu, na samo 35 milijardi dolara.

To smanjenje i veći carinski prihodi prikrili su kontinuirani rast izdataka za mirovine, zdravstvene programe Medicare i Medicaid te za kamate na američki savezni dug. Izdaci za kamate primjerice, dosegli su rekordnih 1.216 milijardi dolara, što je porast od 83 milijarde dolara, odnosno 7 posto, u odnosu na fiskalnu godinu 2024., a to ih čini drugom najvećom stavkom rashoda nakon socijalnog osiguranja. Izdaci za taj program dosegli su 1.647 milijardi dolata ili porast od 127 milijardi dolara odnosno 8 posto u odnosu na prethodnu fiskalnu godinu.

"Dobre su vijesti da carine generiraju veće prihode, ali sve glavne kategorije potrošnje su porasle, a obvezni izdaci i kamate su znatno veći. Fundamenti su i dalje duboko zabrinjavajući“, rekla je Maya MacGuineas, predsjednica Odbora za odgovorni savezni proračun.