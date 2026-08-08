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PRIVREMENA MJERA

Američki Senat spasio vladu od obustave: Što to znači Trumpu?

Piše HINA,
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Američki Senat spasio vladu od obustave: Što to znači Trumpu?
Foto: Ron Sachs/DPA
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Američki Senat izglasao je privremeno financiranje vlade do 11. prosinca kako bi spriječio blokadu rada pred izbore. Demokrati tvrde da je senatska verzija udar na Trumpove planove za granicu i milijarde dolara potpora

Američki Senat, pod vodstvom republikanaca, izglasao je u subotu privremenu mjeru za produljenje financiranja saveznih agencija do 11. prosinca, kako bi se spriječila obustava rada savezne vlade nekoliko tjedana prije međuizbora u studenome.

Zastupnički dom, pod kontrolom republikanaca, izglasao je vlastitu kratkoročnu mjeru financiranja vlade prošlog mjeseca.

Dva će doma morati uskladiti razlike prije nego što predsjednik Donald Trump bude mogao potpisati mjeru prije isteka trenutačnog financiranja 30. rujna, manje od pet tjedana prije kongresnih izbora 3. studenoga.

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Demokrati su poručili da bi verzija Senata, za razliku od verzije Zastupničkog doma, spriječila Trumpovu administraciju u preusmjeravanju sredstava iz drugih programa u graničnu sigurnost.

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Odredba uključuje i formulaciju koja omogućuje prilagodbu financiranja za programe stambenog zbrinjavanja i pomoći u hrani.

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Mjera Senata istodobno bi privremeno blokirala Ured Bijele kuće za upravljanje i proračun u provođenju novog pravila kojim se politički imenovanim dužnosnicima daje kontrola nad stotinama milijardi dolara bespovratnih sredstava.

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