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STIŽE NORMALIZACIJA?

Amerikanci uskoro očekuju dogovor o Hormuškom tjesnacu

Piše HINA,
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Amerikanci uskoro očekuju dogovor o Hormuškom tjesnacu
Foto: Stringer
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Prije nego što su SAD i Izrael 28. veljače pokrenuli rat protiv Irana, Hormuškim je tjesnacem prolazila otprilike petina ukupne svjetske potrošnje nafte

Američki dužnosnik u petak je izvijestio o napretku u pregovorima između Irana i Omana koji bi uskoro mogao omogućiti ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i potencijalno obnoviti izvoz nafte poremećen tijekom petomjesečnog rata SAD-a s Iranom. Dužnosnik, koji je želio ostati anoniman, rekao je da Washington uskoro očekuje dogovor između dviju zemalja koje se nalaze s obje strane tjesnaca, čime bi se mogao obnoviti uobičajeni pomorski promet nafte.

Dogovor Irana i Omana o nadzoru nad tim strateškim plovnim putem smatra se ključnim za postizanje šireg mirovnog sporazuma.

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„Postignut je napredak između Omana i Irana u vezi s tjesnacem i očekujemo dogovor uskoro”, rekao je američki dužnosnik Reutersu u petak. „Nakon što bude objavljen dogovor kojim će se omogućiti nesmetana obnova komercijalnog pomorskog prometa, Sjedinjene Države ukinut će blokadu iranskih luka”.

„Kao i uvijek, potezi SAD-a i dalje će ovisiti o provedbi dogovorenog i biti povezani s ispunjavanjem obveza Irana”, dodao je dužnosnik. 

Prije nego što su SAD i Izrael 28. veljače pokrenuli rat protiv Irana, Hormuškim je tjesnacem prolazila otprilike petina ukupne svjetske potrošnje nafte. Iran je, međutim, iskoristio sukob kao opravdanje za naplaćivanje pristojbi tankerima s naftom i otvaranje vatre na brodove koji pokušavaju proći tjesnacem bez dopuštenja.

Poremećaji u isporukama nafte uzrokovali su nagli porast cijena energije i potaknuli inflaciju.

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Trumpova administracija proteklih je tjedana više puta signalizirala da bi dogovor o otvaranju tjesnaca mogao biti blizu, no Iran je svaki put negirao da se vode pregovori. Još nije jasno hoće li najnoviji intenzivni diplomatski napori rezultirali trajnijim dogovorom.

Iranski napadi na brodove u Hormuškom tjesnacu popraćeni su povećanim napadima njihovih saveznika hutista sa sjedištem u Jemenu, koji su ciljali brodove na drugom važnom pomorskom pravcu za transport nafte s druge strane Arapskog poluotoka između Crvenog mora i Adenskog zaljeva.

Nacionalna naftna kompanija Abu Dabija, jedan od najvećih svjetskih proizvođača energije, izjavila je u petak da je 15 njezinih brodova pogođeno u onome što nazivaju neizazvanim napadima tijekom plovidbe Hormuškim tjesnacom od početka sukoba. U napadima je ubijen jedan član posade, a ranjeno 20 drugih, navodi se.

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