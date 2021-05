Znanstvenici svakim danom dolaze do sve više spoznaja o ovom, do sad dosta nepoznatom virusu, pa se u skladu s tim svako malo mijenjaju i preporuke. Posljednja u nizu je i ona koja se tiče nošenja maski nakon cijepljenja.

Nakon što su tjednima upozoravali da i cijepljene osobe u nosu, ustima i grlu mogu nositi virus pa ga onda i prenositi na druge, američki Centar za kontrolu i sprječavanje bolesti (CDC) sad je objavio nove dokaze koji ukazuju da je to ipak malo vjerojatno. Najmanje tri velike studije provedene u cijeloj zemlji pokazale su da potpuno cijepljene osobe na testu nisu pozitivne na korona virus, što znači da ga ni ne prenose i to bez obzira na to imaju li simptome ili ne.

Naime, novo istraživanje otkrilo je da cjepiva Moderne i Pfizera pružaju 94 posto zaštite zdravstvenim radnicima koji se nalaze na prvoj liniji obrane. Samo jedna doza pružila je 82 posto zaštite. I upravo je to utjecalo na odluku CDC-a da potpuno cijepljeni maske na otvorenom i u većini zatvorenih prostora više ne moraju nositi.

Slična studija provedena u Izraelu također pokazuje da su potpuno cijepljeni slabo virulentni. No, još uvijek zabrinjavaju novi sojevi, ali i nepoznanica oko toga koliko cjepivo štiti imunokompromitujuće osobe. A još nije do kraja jasno ni koliko dugo traje zaštita cjepiva. Naš virusni imunolog, prof. dr. sc. Stipan Jonjić, ističe kako je ovo dobra vijest, ali da ne treba trčati pred rudo.

- U Americi još nisu svi znanstvenici potpuno složni oko toga. Neki misle da je to malo ishitrena preporuka i da će upravo to pomoći nekim sojevima da se prošire, koji su rezistentni na protutijela. S druge strane, CDC je vrlo jaka institucija i treba im vjerovati. U svakom slučaju to drži vodu, ali uvijek postoji taj “ali” obzirom da smo od ovog virusa navikli na razna iznenađenja. Takva odluka će se sigurno donijeti i u Europi, ali zato je najvažnije sad da se cijepe svi koji mogu - kaže i upozorava kako mi u Hrvatskoj još nismo dovoljno procijepljeni za takvu odluku.

- Epidemiolozi trebaju to procijeniti, ja nisam stručnjak po tom pitanju, ali sam jako oprezan i konzervativan oko toga. Strpimo se još malo, imamo već liberalne mjere i bilo bi glupo da nešto sad napravimo navrat nanos i uništimo sezonu, sjetimo se samo što nam se dogodilo prošlog ljeta - kaže dr. Jonjić.

Epidemiolog i član Vladinog savjeta u borbi protiv pandemije, Branko Kolarić, upravo ističe kako se preporuka CDC-a temelji na toj visokoj procijepljenosti tamošnje populacije. S obje doze cijepljeno je oko 40 posto, a kod nas 10 posto stanovništva.

- Sad se moramo fokusirati na što brže cijepljenje, a mjera nošenja maski u zatvorenim prostorima za sada još treba ostati. Naravno, kad povisimo udio cijepljenih i mi ćemo ukinuti obavezu nošenja maski - kaže nam.