Trump: 'Moj mirovni plan za Ukrajinu ipak nije konačan!'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako njegov trenutno predloženi mirovni plan za Ukrajinu nije konačan. Na pitanje novinara ispred Bijele kuće je li njegova ponuda u 28 točaka finalna, Trump je jasno odgovorio: „Ne, ni izbliza.“

Naglasio je kako je cilj postići mir koji je, prema njegovim riječima, trebao biti ostvaren mnogo ranije. „Rat između Ukrajine i Rusije nikada nije trebao započeti. Da sam ja bio predsjednik, do toga ne bi ni došlo. Sada pokušavamo pronaći način da ga okončamo. Bez obzira na put, rat mora prestati“, poručio je.

Na dodatno pitanje, Trump je spomenuo: „Onda se može nastaviti boriti svim srcem“, no nije precizirao na koga je mislio.

Ranije tijekom dana, u Ovalnom uredu, na sastanku s novoizabranim gradonačelnikom New Yorka Zohranom Mamdanijem, Trump je kazao da će ukrajinski predsjednik Zelenski morati podržati plan. „Vjerujemo da imamo rješenje za mir, a on će ga morati prihvatiti“, izjavio je.

Podsjetimo, SAD su Kijevu nedavno predstavile mirovni prijedlog koji sadrži 28 točaka, a u Ukrajini izaziva zabrinutost. Plan predviđa ustupke Rusiji, uključujući odustajanje od dijela teritorija, smanjenje vojne snage te odbacivanje članstva u NATO-u. Rusija bi, prema ovom prijedlogu, zadržala kontrolu nad Donjeckom, Luhanskom i Krimom, ali bi se morala povući iz drugih osvojenih područja. S druge strane, Ukrajina bi dobila zapadna sigurnosna jamstva za sprječavanje daljnjih ruskih napada.

Osim toga, plan uključuje veliki paket međunarodne pomoći za obnovu Ukrajine, među kojima je i osnivanje posebnog fonda za ulaganja u razvoj industrija poput tehnologije, podatkovnih centara i umjetne inteligencije.

Ukrajinski predsjednik Zelenski je na plan reagirao upozorenjem da njegova zemlja „ili mora sačuvati dostojanstvo ili riskirati gubitak važnog saveznika“.

Komentirajući Zelenskijeve riječi, Trump je rekao da je još na njihovom sastanku u veljači poručio ukrajinskom čelniku da neće imati potpunu kontrolu nad završetkom sukoba po svojim uvjetima. „Jednog će dana morati prihvatiti nešto što do sada nije htio. Mislim da je trebao prihvatiti sporazum prije godinu ili dvije. Najbolje bi bilo da rat nikada nije ni počeo“, rekao je Trump.

S druge strane, ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je Moskva zaprimila američki plan i da on može poslužiti kao osnova za mirno rješenje sukoba. Dodao je da se Ukrajina protivi ovom prijedlogu, ali upozorio da ni Kijev ni europske zemlje ne shvaćaju da ruske snage napreduju i da će to nastaviti sve dok ne dođe do primirja.

Istovremeno su čelnici Europske unije na marginama G20 summita u Johannesburgu održali sastanak o situaciji u Ukrajini, nakon kojeg su izdali zajedničku izjavu.