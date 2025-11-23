Marco Rubio: Mirovni prijedlog za Ukrajinu sastavio je SAD

Ponuđen je kao snažan okvir za tekuće pregovore. Temelji se na doprinosu ruske strane. Ali također se temelji na prethodnim i tekućim doprinosima Ukrajine, objavio je Rubio na X-u.

Senator Mike Rounds, republikanac, rekao je novinarima na konferenciji u Halifaxu ranije u subotu da ga je Rubio nazvao i rekao da je to prijedlog koji su SAD primile i proslijedile Ukrajini.

- Jasno nam je dao do znanja da smo primatelji prijedloga koji je dostavljen jednom od naših predstavnika. To nije naša preporuka, to nije naš plan - rekao je Rounds.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da njegov trenutačni prijedlog za mir u Ukrajini i okončanje ruskog rata nije njegova konačna ponuda. Njegov komentar došao je u trenutku kada Ukrajina i europski saveznici izjavljuju da mirovni plan može biti temelj za pregovore, no da treba još "dodatnog rada".

- Rat mora završiti na ovaj ili onaj način - rekao je Trump novinarima u subotu. No odgovorio je "ne" kad su ga upitali je li to njegova posljednja ponuda.

Europski i drugi zapadni čelnici nastoje usuglasiti koordiniran odgovor na Trumpov zahtjev da Ukrajina do četvrtka prihvati njegov mirovni plan od 28 točaka s Rusijom.