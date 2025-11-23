Obavijesti

News

Komentari 2
NIJE KONAČNA PONUDA...

Marco Rubio: Mirovni prijedlog za Ukrajinu sastavio je SAD

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Marco Rubio: Mirovni prijedlog za Ukrajinu sastavio je SAD
Foto: FADEL SENNA

Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je u subotu da je prijedlog od 28 točaka za mir u Ukrajini koji se pojavio ovog tjedna sastavio Washington, unatoč onome što je rekla nekolicina senatora

Ponuđen je kao snažan okvir za tekuće pregovore. Temelji se na doprinosu ruske strane. Ali također se temelji na prethodnim i tekućim doprinosima Ukrajine, objavio je Rubio na X-u. 

Senator Mike Rounds, republikanac, rekao je novinarima na konferenciji u Halifaxu ranije u subotu da ga je Rubio nazvao i rekao da je to prijedlog koji su SAD primile i proslijedile Ukrajini.

- Jasno nam je dao do znanja da smo primatelji prijedloga koji je dostavljen jednom od naših predstavnika. To nije naša preporuka, to nije naš plan - rekao je Rounds. 

PREDOMISLIO SE? Trump: 'Moj mirovni plan za Ukrajinu ipak nije konačan!'
Trump: 'Moj mirovni plan za Ukrajinu ipak nije konačan!'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da njegov trenutačni prijedlog za mir u Ukrajini i okončanje ruskog rata nije njegova konačna ponuda. Njegov komentar došao je u trenutku kada Ukrajina i europski saveznici izjavljuju da mirovni plan može biti temelj za pregovore, no da treba još "dodatnog rada".

NISU ZADOVOLJNI Zapadni čelnici na G20: Američki plan za Ukrajinu zahtijeva dodatni rad!
Zapadni čelnici na G20: Američki plan za Ukrajinu zahtijeva dodatni rad!

- Rat mora završiti na ovaj ili onaj način - rekao je Trump novinarima u subotu. No odgovorio je "ne" kad su ga upitali je li to njegova posljednja ponuda.

KAKO OKONČATI RAT? Ukrajina će u Švicarskoj održati konzultacije sa SAD-om o miru

Europski i drugi zapadni čelnici nastoje usuglasiti koordiniran odgovor na Trumpov zahtjev da Ukrajina do četvrtka prihvati njegov mirovni plan od 28 točaka s Rusijom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Zapadni čelnici na G20: Američki plan za Ukrajinu zahtijeva dodatni rad!
NISU ZADOVOLJNI

Zapadni čelnici na G20: Američki plan za Ukrajinu zahtijeva dodatni rad!

Naglašavaju da elementi plana koji se tiču ​​EU-a i NATO-a "zahtijevaju suglasnost članica EU-a i NATO-a" te da namjeravaju "nastaviti blisku koordinaciju s Ukrajinom i Sjedinjenim Državama u nadolazećim danima"
Ukrajina će u Švicarskoj održati konzultacije sa SAD-om o miru
KAKO OKONČATI RAT?

Ukrajina će u Švicarskoj održati konzultacije sa SAD-om o miru

Volodimir Zelenski odobrio je sastav izaslanstva za razgovore, koje će predvoditi šef njegova ureda, a uključuje visoke sigurnosne dužnosnike, prema izjavi iz njegova ureda na Telegramu
JD Vance: Plan za mir u Ukrajini mora sačuvati njen suverenitet
'KIJEV MORA NAPRAVITI USTUPKE'

JD Vance: Plan za mir u Ukrajini mora sačuvati njen suverenitet

Mirovni plan za okončanje rata u Ukrajini mora zaustaviti ubijanje i sačuvati ukrajinski suverenitet, kazao je u petak američki potpredsjednik JD Vance

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025