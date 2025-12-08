'Američko uplitanje u unutarnju politiku EU-a neprihvatljivo'

Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa je u ponedjeljak rekao da, iako je normalno da Sjedinjene Američke Države i Europska unija ne dijele iste stavove o mnogim pitanima, prijetnje o upletanju u unutarnju politiku nisu prihvatljive. Costa je naglasio da se shvaćanje slobode govora razlikuje u Uniji i SAD-u, naprimjer. "Ne može biti slobode govora bez slobode informacija", rekao je na događaju.

"Ne bi bilo slobode govora kada bi se građanska sloboda informacija žrtvovala radi obrane tehnoloških oligarha u Sjedinjenim Državama", dodao je.

Dva dana nakon što je Europska unija izrekla veliku novčanu kaznu platformi X, društvena mreža je u nedjelju ukinula račun za oglase Europske komisije, a vlasnik Elon Musk usporedio je Uniju s Nacističkom Njemačkom.

"Vaš račun za oglase je ukinut", napisao je u nedjelju voditelj proizvoda u X-u Nikita Bier, kao odgovor na objavu Europske komisije kojom je najavila kaznu platformi od 120 milijuna eura zbog kršenja pravila o transparentnosti, odnosno Akta o digitalnim uslugama.

Komisija je navela da je iznos kazne razmjeran prekršaju.

Musk je na X-u odgovorio pozivom na ukidanje EU-a.