Amerika bombardirala mostove i zračnu luku. Iran uzvratio po bazama na Bliskom istoku

Sjedinjene Države izvršile su napade na Iran, a Teheran je u četvrtak uzvratio udarac američkim saveznicima u Zaljevu, dok su se suprotstavljene strane borile za vitalni Hormuški tjesnac u obnovljenom ratu na Bliskom istoku.

Pokretanje videa... VIDEO Iran i SAD nastavljaju napade | Video: 24sata/X

Ponovno rasplamsavanje sukoba uslijedilo je mjesec dana nakon potpisivanja preliminarnog sporazuma koji je imao za cilj okončanje sukoba, koji je izbio krajem veljače masovnim američko-izraelskim napadima na Iran. Izrael zasad nije bio uključen u najnoviju eskalaciju, a Teheran nije izravno ciljao židovsku državu.

U svom govoru o sigurnosti izbora u četvrtak navečer, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da SAD „ostvaruje veliku pobjedu u Iranu i da ćete plodove tog truda vidjeti vrlo, vrlo brzo.

” SAD je proširio svoju kampanju zračnih napada sve češćim gađanjem mostova, što je dio Trumpovih prijetnji da će početi s napadima na infrastrukturu kako bi izvršio pritisak na Teheran da popusti svoj stisak nad Hormuškim tjesnacem. Iran je pokrenuo nove raketne napade na države saveznice SAD-a na Bliskom istoku i upozorio da će njegovi napadi eskalirati.

U Kataru su vlasti upozorile javnost da potraži sklonište dok je salva iranskih projektila ciljala tu zemlju. Građani su čuli eksplozije iznad svojih glava dok je protuzračna obrana djelovala kako bi presrela projektile. Iran je ranije također ciljao Bahrein, Kuvajt i Jordan.

Američka vojska priopćila je da je njezin najnoviji val napada „pogodio desetke iranskih vojnih ciljeva, poput obalnog nadzora i položaja protuzračne obrane, vojne logističke infrastrukture te pomorskih kapaciteta”, navodi Središnje zapovjedništvo SAD-a (CENTCOM). Američki zračni napadi pogodili su mostove tijekom noći na petak u južnoj iranskoj pokrajini Hormozgan, pri čemu je poginulo najmanje sedam ljudi, izvijestila je iranska državna televizija. Napadi su pogodili Bandar Khamir, grad na iranskoj obali uz Hormuški tjesnac.

U četvrtak je Teheran upozorio da će ciljati infrastrukturu diljem regije ako Trump ostvari svoju prijetnju o napadima na elektrane i mostove u Iranu – iako je Bijela kuća priopćila da američki predsjednik i dalje ostaje „otvoren za diplomaciju”.

Ranije je iranska Revolucionarna garda priopćila da je balističkim projektilima pogodila američku zračnu bazu u Jordanu kao odgovor na ono što su opisali kao američki napad u blizini dječje onkološke bolnice u Islamskoj Republici.

Iranski državni mediji navode da je bolnica u Ahvazu, na jugozapadu zemlje, evakuirana nakon američkih zračnih napada na to područje, koje je glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baqaei oštro osudio kao „barbarske”.