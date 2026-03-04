Obavijesti

ZATVORENA VELEPOSLANSTVA

Amerika evakuirala 9000 ljudi s Bliskog istoka zbog rata

Amerika evakuirala 9000 ljudi s Bliskog istoka zbog rata
Foto: Violeta Santos Moura

Zbog rata s Iranom i straha od odmazde tisuće Amerikanaca napustile su regiju. Organizirani su čarter letovi, dio osoblja veleposlanstava već je vraćen kući, a otkazano je čak 19.000 letova u samo četiri dana.

Sjedinjene Države u utorak su objavile da je otprilike 9000 njihovih građana napustilo Bliski istok zbog rata s Iranom i rizika od odmazde. "Tijekom proteklih nekoliko dana, više od 9000 američkih građana sigurno se vratilo s Bliskog istoka, uključujući više od 300 njih iz Izraela", navodi se u priopćenju State Departmenta. Organizirani su čarter letovi da se putnike preveze iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Saudijske Arabije i Jordana, dodaje se u priopćenju. U ponedjeljak je State Department pozvao Amerikance diljem Bliskog istoka, od Egipta prema istoku, da napuste regiju komercijalnim rutama, premda su zračne luke zatvorene ili rade pod strogim ograničenjima u većem dijelu regije.

Mogućnosti komercijalnog zračnog putovanja i dalje su dostupne u Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Omanu i Egiptu, priopćio je State Department.

Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je sinoć da State Department aktivno radi kako bi pomogao Amerikancima koji žele napustiti Bliski istok. "Identificirali smo i nastavljamo identificirati čarter letove, opcije vojnih letova i proširene opcije komercijalnih letova, što znači da surađujemo sa zrakoplovnim kompanijama kako bismo poslali veće avione s više sjedala", rekao je Rubio novinarima a prenio je CNN.

Po njegovim riječima, u nekoliko slučajeva avioni su bili na putu prema toj regiji pre nego što je zračni prostor zatvoren i morali su se vratiti.

Rubio je rekao da je više od 1500 Amerikanaca zatražilo pomoć od State Departmenta da napuste Bliski istok. "Znamo da ćemo im moći pomoći. Trebat će malo vremena, jer mi ne kontroliramo zračni prostor", rekao je. 

Sjedinjene Države zatvorile su nekoliko svojih veleposlanstava u regiji i već vratile u zemlju osoblje čija uloga nije neophodna zajedno s obiteljima, nakon iranskih raketnih napada i napada dronovima.Vlade i zrakoplovne tvrtke organiziraju letove za repatrijaciju putnika koji su ostali blokirani zbog rata na Bliskom istoku.

Otkazano je 19.000 letova u četiri dana, a komercijalni zrakoplovi u utorak su nastavili s radom u ograničenom broju.

