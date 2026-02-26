Amerika poslala nevidljive lovce u Izrael. Njihova meta je jasna

SAD je poslao lovce pete generacije F-22 Raptor u Izrael, piše WSJ. Slanje lovaca nevidljivih na radaru događa se u trenutku kada je trećina američke mornarice kod Irana, a Teheran žilavo odbija kapitulirati pred Trumpovim zahtjevima.

Slanje lovaca F-22 Raptor ovaj tjedan omogućit će SAD-u da bolje zaštiti izraelski teritorij i američke snage na Bliskom istoku od moguće iranske odmazde ako američki predsjednik Donald Trump ostvari prijetnje napadom na iranski nuklearni i raketni program. Istodobno, F-22 daje Washingtonu i mogućnost izvođenja ofenzivnih operacija.

Foto: Ssgt. Michael Bowman/U.S Air

SAD je ondje već slao vojnike Kopnene vojske kako bi upravljali proturaketnim sustavom Thaad, a ranije je u blizini Izraela držao razarače opremljene sustavima za obranu od balističkih projektila kako bi štitili zemlju od raketnih i dron napada.

Zajedno gledano, ti potezi označavaju veliku promjenu u američkom vojnom pristupu nakon tzv. Abrahamovih sporazuma iz prvog mandata Donalda Trumpa, koji su doveli do normalizacije odnosa Izraela s Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bahreinom i drugim državama.

"Ovo je prvi takav slučaj"

Desetljećima prije tih sporazuma američke su snage na Bliskom istoku nastojale izbjeći dojam da su blisko integrirane s izraelskom vojskom.

"Upravljanje zrakoplovima iz izraelskih baza prvi je takav slučaj", rekao je Dennis Ross, bivši visoki američki dužnosnik koji je radio u republikanskim i demokratskim administracijama.

Trumpova administracija nije službeno objavila slanje aviona, a Središnje zapovjedništvo američke vojske (CENTCOM), koje nadzire američke snage u regiji, odbilo je komentirati. Ipak, snimke dolaska zrakoplova u Izrael počele su se u utorak pojavljivati na društvenim mrežama u utorak, navodi WSJ.

Slanje F-22 dolazi u trenutku kada su Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati poručili da neće dopustiti SAD-u korištenje svojeg zračnog prostora ili teritorija za napad na Iran, čime su Washingtonu suzili mogućnosti za smještaj stotina zrakoplova potrebnih za veliku operaciju.

Američki dužnosnici kažu da će korištenje izraelskih zračnih baza omogućiti SAD-u da rasporedi svoje avione na više lokacija, umjesto da svu zračnu moć koncentrira na nekoliko regionalnih aerodroma. Mnogi američki zrakoplovi poslani u regiju dok Trump vrši pritisak na Teheran da pristane na nuklearni sporazum trenutačno su smješteni u zračnoj bazi Muwaffaq Salti u Jordanu.

Prošle godine F-22 su pratili bombardere B-2 tijekom napada na iranska nuklearna postrojenja.