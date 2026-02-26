Ovo je CIA poslala Irancima. Je li to znak da slijedi rat?

CIA je u četvrtak na društvenim mrežama objavila upute na perzijskom jeziku za građane Irana koji žele na siguran način stupiti u kontakt s američkom obavještajnom službom, u trenutku pojačanih napetosti između Washingtona i Teherana oko iranskog nuklearnog programa.

- Pozdrav. Središnja obavještajna agencija (CIA) može čuti vaš glas i želi vam pomoći. U nastavku se nalaze potrebne upute o tome kako nas sigurno kontaktirati virtualnim putem - objavila je CIA na farsiju. Poruku je objavila na X-u,Instagramu, Facebooku, Telegramu i YouTubeu uz video u kojem objašnjava kako stupiti u kontakt, a da ih Sepah i MOIS ne uhvate.

Agencija je pozvala Irance koji žele stupiti u kontakt da „poduzmu odgovarajuće mjere” kako bi se zaštitili prije nego što to učine te da izbjegavaju korištenje službenih računala ili svojih telefona. Ako je moguće, koristite novi, jednokratni uređaj” i „budite svjesni svoje okoline te tko bi mogao vidjeti vaš zaslon ili vaše aktivnosti”, nastavlja se u poruci, uz dodatak da oni koji stupe u kontakt trebaju navesti svoju lokaciju, ime, radno mjesto i „pristup informacijama ili vještinama koje su od interesa našoj agenciji.

Ovakve poruke je slala Irancima i 2019. i 2022. U svibnju 2023. CIA je sličnu poruku, ali na ruskom jeziku poslala na platformama poput YouTubea i Telegrama. Poruka je bila usmjerena na ruske državne službenike, obavještajce i vojne osobe, a sugerirala je da pojedinci nezadovoljni ratom u Ukrajini ili općim stanjem u Rusiji mogu sigurno stupiti u kontakt s Agencijom. Ujedno su objavljene i detaljne upute za kontakt putem dark weba, odnosno Tor mreže. Nakon početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, CIA je procijenila da postoji povećan potencijal za regrutiranje nezadovoljnih insajdera.

Sličan pristup primijenjen je i 2024. godine, kada je CIA objavila videozapise na mandarinskom jeziku. Poruka je bila koncipirana prema ruskom modelu — sugeriralo se da nezadovoljni dužnosnici mogu sigurno kontaktirati CIA-u, uz poseban naglasak na anonimnost i digitalnu sigurnost.

Za razliku od klasičnog tajnog regrutiranja, ovakve aktivnosti predstavljaju dio tzv. „digitalnog human intelligence outreacha”, odnosno javne strategije usmjerene na iskorištavanje unutarnjeg nezadovoljstva, stvaranje dojma postojanja sigurnog kanala za prebjege te vršenje psihološkog pritiska na protivničke režime. Ravnatelj CIA-e William J. Burns javno je izjavio da je rat u Ukrajini stvorio „generacijsku priliku” za regrutiranje ruskih izvora.