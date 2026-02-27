Obavijesti

News

Komentari 2
JASNO ZAŠTO

Amerikanci bježe iz Izraela. Britanci napuštaju Iran

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Amerikanci bježe iz Izraela. Britanci napuštaju Iran
Foto: Ilan Rosenberg

Iranci su spremni pregovarati o nuklearnom programu, ali to je to. Amerika odjednom traži da se u pregovore uključi i iranski balistički program koji je najveće sredstvo odvraćanja i bez kojeg bi Iran bio bespomoćan, nezaštićen

Admiral

Američki State Department objavio da je započeo evakuaciju “neoperativnog” osoblja iz veleposlanstva u Izraelu i članova njihovih obitelji, objavilo je američko veleposlanstvo u Jeruzalemu. 

 - Kao odgovor na sigurnosne incidente i bez prethodne najave, Veleposlanstvo SAD-a može dodatno ograničiti ili zabraniti putovanja američkim državnim službenicima i članovima njihovih obitelji u određena područja Izraela, Stari grad u Jeruzalemu i Zapadnu obalu. Osobe bi mogle razmotriti napuštanje Izraela dok su komercijalni letovi još dostupni - objavili su. 

PRIPREME ZA RAT Amerika poslala nevidljive lovce u Izrael. Njihova meta je jasna
Amerika poslala nevidljive lovce u Izrael. Njihova meta je jasna

1500 kilometara istočnije u Teheranu, zaposlenici veleposlanstva UK-a, povučeni su iz Islamske Republike. Britansko Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je riječ o „mjeri predostrožnosti” te da veleposlanstvo u glavnom gradu Irana nastavlja raditi na daljinu. Također je ažuriralo preporuke za putovanja, savjetujući da se izbjegavaju sva putovanja u Izrael osim onih nužnih.

Najnoviji krug razgovora između SAD-a i Irana nije doveo do pomaka, a obje su se strane složile produljiti pregovore, izjavio je iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči, opisujući rasprave kao „najintenzivnije dosad“.

„Postignut je daljnji napredak u našem diplomatskom angažmanu sa Sjedinjenim Državama“, rekao je Arakči, dodajući da obje strane planiraju detaljnije razgovarati o ključnim pitanjima, uključujući ukidanje američkih sankcija Iranu i „korake povezane s nuklearnim programom“.

Iranci su spremni pregovarati o nuklearnom programu, ali to je to. Amerika odjednom traži da se u pregovore uključi i iranski balistički program koji je najveće sredstvo odvraćanja i bez kojeg bi Iran bio bespomoćan, nezaštićen.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Razoran potres u Čileu od 8.8 Richtera poremetio je Zemljinu rotaciju i skratio trajanje dana
NA DANAŠNJI DAN

Razoran potres u Čileu od 8.8 Richtera poremetio je Zemljinu rotaciju i skratio trajanje dana

Bio je to jedan od najrazornijih potresa u čileanskoj povijesti koji je odnio više od 500 života, a brojni su nestali. Od Valparaísa na sjeveru do Araukarije na jugu, šteta je bila ogromna...
Branko Borković imao nesreću, naletio na pješaka! Nazvali smo ga: Dijete je udarilo u moj auto
NA ZEBRI

Branko Borković imao nesreću, naletio na pješaka! Nazvali smo ga: Dijete je udarilo u moj auto

Dolaskom do pješačkog prelaza, negdje kod kućnog broja 10 nije smanjio brzinu kretanja i propustio pješaka. Naletio je na maloljetnog pješaka, rekli su nam iz zagrebačke policije
Skandalozni dosje: Evo tko su stvarni igrači iza planova o ukrajinskim klaonicama pilića!
AFERA PILIĆI

Skandalozni dosje: Evo tko su stvarni igrači iza planova o ukrajinskim klaonicama pilića!

NOVI EXPRESS doznaje kako je vrlo izvjesna mogućnost da i drugi strani investitor odustane od gradnje, i to nakon što je utukao 30 milijuna eura u kupnju zemljišta na nekoliko lokacija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026