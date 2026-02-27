Amerikanci bježe iz Izraela. Britanci napuštaju Iran

Američki State Department objavio da je započeo evakuaciju “neoperativnog” osoblja iz veleposlanstva u Izraelu i članova njihovih obitelji, objavilo je američko veleposlanstvo u Jeruzalemu.

- Kao odgovor na sigurnosne incidente i bez prethodne najave, Veleposlanstvo SAD-a može dodatno ograničiti ili zabraniti putovanja američkim državnim službenicima i članovima njihovih obitelji u određena područja Izraela, Stari grad u Jeruzalemu i Zapadnu obalu. Osobe bi mogle razmotriti napuštanje Izraela dok su komercijalni letovi još dostupni - objavili su.

1500 kilometara istočnije u Teheranu, zaposlenici veleposlanstva UK-a, povučeni su iz Islamske Republike. Britansko Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je riječ o „mjeri predostrožnosti” te da veleposlanstvo u glavnom gradu Irana nastavlja raditi na daljinu. Također je ažuriralo preporuke za putovanja, savjetujući da se izbjegavaju sva putovanja u Izrael osim onih nužnih.

Najnoviji krug razgovora između SAD-a i Irana nije doveo do pomaka, a obje su se strane složile produljiti pregovore, izjavio je iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči, opisujući rasprave kao „najintenzivnije dosad“.

„Postignut je daljnji napredak u našem diplomatskom angažmanu sa Sjedinjenim Državama“, rekao je Arakči, dodajući da obje strane planiraju detaljnije razgovarati o ključnim pitanjima, uključujući ukidanje američkih sankcija Iranu i „korake povezane s nuklearnim programom“.

Iranci su spremni pregovarati o nuklearnom programu, ali to je to. Amerika odjednom traži da se u pregovore uključi i iranski balistički program koji je najveće sredstvo odvraćanja i bez kojeg bi Iran bio bespomoćan, nezaštićen.