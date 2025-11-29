Amerikanci će na Crni petak potrošiti oko 12 milijardi dolara

Amerikanci u potrazi za povoljnim ponudama potrošili su 8,6 milijardi dolara online tijekom prijepodneva na Crni petak, dok se sve više kupaca okreće laptopima i mobitelima umjesto da na hladnoći traže popuste tijekom ključnog shopping vikenda. Adobe Analytics, koji analizira internetske transakcije i pokriva više od milijardu posjeta američkim maloprodajnim stranicama, očekuje da će američki kupci na Crni petak potrošiti između 11,7 i 11,9 milijardi dolara online.

Premda su rani podaci o prodaji pokazali obećavajući trend, kod velikih trgovaca većina kupnje na Crni petak odvila se između 10 i 14 sati po istočnom vremenu, prema podacima Adobe Analyticsa, a novi se val potrošnje očekuje navečer.

Mnogi koji su ipak izišli u kupnju rekli su da su na strožem proračunu, bojeći se pretjerane potrošnje u vrijeme kada inflacija ostaje iznad uobičajenih razina, a tržište rada slabi.

„Puno sam opreznija,“ rekla je Grace Curbelo, 67, iz New Rochellea u New Yorku, koja je u petak ujutro bila u outlet centru Woodbury Common u Central Valleyju. „Nisam sigurna kako će se ekonomija okrenuti i ne želim se upustiti u dugove.“

Snažnu potrošnju na Crni petak potaknuli su veći popusti nego što se očekivalo, navodi Adobe.

Online kupnja umanjila je tradicionalnu važnost Crnog petka, budući da su promocije koje su nekoć bile vezane uz taj dan sada raspoređene na više tjedana.

Adobe Analytics očekuje da će Cyber Monday, kada se tradicionalno nude popusti samo za kupnju preko interneta, donijeti 14,2 milijarde dolara online prodaje, što je porast od 6,3% u odnosu na prošlu godinu, čime će to biti najveći online shopping dan u godini.

Kupci se uvelike oslanjaju na promotivne kodove pronađene online putem influencera na društvenim mrežama kako bi ostvarili dodatne popuste tijekom Cyber tjedna, rekao je Vivek Pandya, direktor Adobe Digital Insightsa.

Crni petak ove je godine izgledao drugačije, prema Marshalu Cohenu, glavnom maloprodajnom savjetniku u Circani, koji je jutro proveo obilazeći trgovine i trgovačke centre u New Yorku i New Jerseyju.

Nestale su rane jutarnje gužve i dugi redovi ispred trgovina.