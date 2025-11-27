Obavijesti

JE LI BILO VARANJA KUPACA?

Black Friday pod kontrolom: Inspektorat prati tko je muljao, gledaju cijene i nakon petka

Pozornost je usmjerena na kontrolu kretanja cijena proizvoda koju trgovac koristi prije, u vrijeme i nakon sklapanja pravnog posla u vezi s određenim proizvodom.

Tržišna inspekcija Državnog inspektorata provodi pojačane nadzore posebnog oblika prodaje pod nazivom 'Black friday' ili 'Crni petak', izvijestili su u srijedu iz Državnog inspektorata napominjući kako će se to nastaviti i nakon petka, 28. studenoga, ovisno o oglašavanju trgovaca.

U inspekcijskim nadzorima prvenstveno se nadziru odredbe Zakona o zaštiti potrošača kojima se uređuje isticanje cijena proizvoda, posebni oblici prodaje te u vezi s tim nepoštena poslovna praksa trgovca u odnosu prema potrošačima.

Poseban naglasak je na trgovcima koji obavljaju trgovinu na malo odjećom i obućom, telekomunikacijskom opremom, kozmetikom i parfemima, igrama i igračkama te satovima i nakitom, a koji pozivaju potrošače na kupnju proizvoda dajući informacije o postojanju određene pogodnosti u pogledu cijene proizvoda ili načina na koji je ona izračunata za određene proizvode.

U tom smislu, kako navode iz ispektorata, pozornost je usmjerena na kontrolu kretanja cijena proizvoda koju trgovac koristi prije, u vrijeme i nakon sklapanja pravnog posla u vezi s određenim proizvodom.

Iz Državnog inspektorata napominju kako se posebnim oblikom prodaje sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, smatra prodaja proizvoda po cijenama nižim od cijena u redovnoj prodaji.

Tim je zakonom propisano da je prilikom provođenja posebnih oblika prodaje robe trgovac dužan istaknuti sniženu cijenu koju primjenjuje tijekom trajanja posebnog oblika prodaje i najnižu cijenu koju je primjenjivao za istu robu tijekom razdoblja od 30 dana prije provođenja posebnog oblika prodaje, odnosno referentnu cijenu.

Tržišna inspekcija Državnog inspektorata istoimenu akciju provela je i prošle godine kada je obavljeno 183 inspekcijska nadzora te je utvrđeno 37 povreda odredbi Zakona o zaštiti potrošača, podsjećaju iz inspektorata.

Napominju kako potrošači, ako smatraju da su im prava zakinuta, to mogu prijaviti Državnom inspektoratu ispunjavanjem elektroničkog obrasca "Podnošenje prijava“, dostupnog na službenim stranicama Državnog inspektorata, slanjem prijave poštom na adresu Državnog inspektorata, odnosno na adrese područnih ureda i ispostava Državnog inspektorata ili osobno u pisarnicama Državnog inspektorata s dostavom dokumentacije.

