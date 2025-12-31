Amerikanci dali zeleno svjetlo: JANAF smije nastaviti isporuku nafte Srbiji još godinu dana

Američki Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) izdao je licencu hrvatskom JANAF-u kojom se dopušta nastavak transporta nafte prema Naftnoj industriji Srbije (NIS) sve do 23. siječnja 2026. godine.

Kako je objavila Vlada Republike Hrvatske na društvenoj mreži X, ovom se odlukom omogućuje daljnja opskrba Srbije, ali isključivo naftom koja nije ruskog porijekla, čime se poštuju važeća međunarodna ograničenja.

Iz Vlade poručuju da ova odluka ima šire značenje od samog transporta nafte. Istaknuli su kako američka administracija ovim potezom jasno pokazuje da Hrvatsku vidi kao pouzdanog i važnog partnera u energetskom sektoru.

Posebno naglašavaju ulogu hrvatske energetske infrastrukture, koja, prema njihovim riječima, ima ključnu ulogu u smanjenju europske ovisnosti o ruskim energentima.