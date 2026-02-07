Razgovori s iranskom delegacijom u petak bili su "vrlo dobri", rekao je Trump novinarima u zrakoplovu Air Force One na putu do svog odmarališta Mar-a-Lago na Floridi. "Čini se da Iran jako želi postići dogovor", rekao je.
Amerikanci i Iran će nastaviti razgovore. Trump: 'Čini se da jako žele postići dogovor'
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će se daljnji razgovori između predstavnika njegove administracije i Irana održati početkom sljedećeg tjedna.
Razgovori s iranskom delegacijom u petak bili su "vrlo dobri", rekao je Trump novinarima u zrakoplovu Air Force One na putu do svog odmarališta Mar-a-Lago na Floridi. "Čini se da Iran jako želi postići dogovor", rekao je.
Trump je upozorio na posljedice ako se ne postigne dogovor i ponovio da se Iranu ne smije dopustiti da ima nuklearno oružje.
Uz posredovanje Omana, Sjedinjene Države i Iran u petak su započeli novi krug pregovora. "Bio je to dobar početak", kasnije je iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči rekao državnoj televiziji, ostavljajući otvorenim hoće li se i kada razgovori nastaviti.
Do Trumpovih komentara, Sjedinjene Države nisu izdale službene izjave o ishodu sastanka. Američki predsjednik također je zaprijetio kaznenim carinama protiv iranskih trgovinskih partnera. Prema izvršnoj uredbi, carine bi se mogle uvesti na uvoz u SAD iz zemalja koje kupuju ili uvoze robu ili usluge iz Islamske Republike. Trump nije imenovao nijednu konkretnu zemlju, ali je naveo 25 posto kao primjer moguće carinske stope.
