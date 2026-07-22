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Amerikanci istražuju je li Jeffrey Epstein bio strani špijun

Piše Filip Sulimanec,
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Amerikanci istražuju je li Jeffrey Epstein bio strani špijun
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Foto: Ministarstvo pravosuđa SAD-a
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Jamie Raskin tvrdi da je Epstein promicao interese Saudijske Arabije i Kuvajta, savjetovao rusku vladu te radio kao konzultant za bivšeg izraelskog premijera

Demokratski zastupnik Jamie Raskin pokreće istragu o tome je li Jeffrey Epstein djelovao kao neregistrirani strani agent za više zemalja, tražeći od Trumpove administracije evidenciju o razmjerima stranih poveznica pokojnog osuđenog seksualnog prijestupnika, piše CNN.

U Zastupničkom domu pod kontrolom republikanaca, Raskinovi zahtjevi upućeni Ministarstvu pravosuđa, State Departmentu i obavještajnoj zajednici vjerojatno će ostati bez odgovora.

Foto: Department of Justice

Međutim, njegov pritisak kao vodećeg demokrata u Odboru za pravosuđe Zastupničkog doma služi kao najava načina na koji će demokrati voditi istrage ako u sljedećem sazivu Kongresa povrate većinu u Zastupničkom domu, što bi im dalo kontrolu nad odborima s ovlastima izdavanja sudskih poziva (subpoena).

U novom pismu, Raskin se poziva na dokumente koje su objavili Ministarstvo pravosuđa i Odbor za nadzor Zastupničkog doma te navodi kako je pronašao „znatne dokaze” da je Epstein „djelovao u svrhu promicanja interesa” vlada Saudijske Arabije i Kuvajta, savjetovao rusku vladu te radio kao konzultant za bivšeg izraelskog premijera.

Foto: Department of Justice

Raskin također izražava zabrinutost zbog potencijalnih sigurnosnih rizika koje su predstavljale Epsteinove strane veze, s obzirom na to da nikada nije bio registriran kao strani agent.

 - Naš uvid u dostupne dokaze već je otkrio kompromitirajuće indikacije o aktivnostima g. Epsteina u ime stranih država - napisao je Raskin.

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Izvješće Ureda za profesionalnu odgovornost (OPR) Ministarstva pravosuđa SAD-a zaključilo je da nema službenih dokaza da je Epstein bio registrirani doušnik. Prema pisanju pojedinih medija, Alex Acosta je tijekom pripremnih razgovora za dužnost ministra rada navodno izjavio da mu je 2008. rečeno da „pusti Epsteina jer on pripada obavještajnoj službi”.

Međutim, u službenim razgovorima s istražiteljima Acosta je to zanijekao, navodeći da nije imao konkretne informacije o Epsteinovoj obavještajnoj ulozi.

Epsteinova ključna suradnica Ghislaine Maxwell kći je britanskog medijskog tajkuna Roberta Maxwella, za kojeg su brojni istraživački novinari i bivši obavještajci tvrdili da je imao bliske veze s izraelskim Mossadom i drugim službama.

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