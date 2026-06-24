Bill Gates: 'Možda sam bio u društvu Epsteinovih žrtava'. S njim ga je upoznao Hrvat

Milijarder Bill Gates priznao je da je moguće da je tijekom druženja s Jeffreyjem Epsteinom bio u prisutnosti njegovih žrtava, iako tvrdi da nikada nije svjedočio niti sudjelovao u bilo kakvim seksualnim prijestupima. Suosnivač Microsofta to je rekao tijekom dobrovoljnog svjedočenja pred američkim kongresnim odborom, čiji je transkript objavljen u utorak, prenosi CNN.

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Gates je pred zastupnicima opisao svoj trogodišnji odnos s Epsteinom kao isključivo profesionalan. Istaknuo je da je s osuđenim seksualnim prijestupnikom održavao kontakte zbog mogućnosti financiranja projekata vezanih uz globalno zdravlje, ali da nikada nije bio uključen u njegove nezakonite aktivnosti.

Tijekom ispitivanja demokratski zastupnik Robert Garcia upozorio je da su neki Epsteinovi zaposlenici ujedno bili i njegove žrtve. Na pitanje može li isključiti mogućnost da je bio u njihovu društvu, Gates je odgovorio da ne može.

Foto: Elizabeth Frantz

- To stoji - rekao je Gates te dodao da je na kraju jednog sastanka u Epsteinovu privatnom zrakoplovu vidio nekoliko zaposlenica.

- Moguće je da sam bio u prisutnosti žrtava - kazao je.

Dokumenti koje je pregledao kongresni odbor pokazuju da je prva zabilježena komunikacija između Gatesa i Epsteina datirana u siječanj 2010. godine, svega nekoliko mjeseci nakon što je Epstein izašao iz zatvora na Floridi, gdje je služio kaznu zbog podvođenja maloljetnice.

U svjedočenju se spominje i Boris Nikolić, nekadašnji znanstveni savjetnik Billa Gatesa, koji je nakon Epsteinove smrti 2019. godine imenovan zamjenskim izvršiteljem njegove oporuke.

Gates je posebno komentirao niz nacrta e-mailova koje je Epstein navodno pisao sam sebi 2013. godine. U njima su iznesene brojne optužbe na račun milijardera, uključujući tvrdnje da mu je Epstein organizirao seksualne susrete i pomagao nabaviti lijekove kako bi od supruge sakrio spolno prenosivu bolest. Gates je te tvrdnje odlučno odbacio.

Foto: Elizabeth Frantz

- Vjerujem da je Epstein u te poruke stavljao sve negativno što je znao, uključujući i potpune laži. Da je znao još nešto loše, siguran sam da bi i to bilo tamo - rekao je. Dodao je da nikada nije imao spolno prenosivu bolest, ali je priznao da je moguće da je Nikoliću u jednom trenutku spomenuo zabrinutost da bi je mogao imati.

Gates je izjavio da je prilikom upoznavanja s Epsteinom 2011. godine znao za njegovu raniju presudu zbog seksualnih kaznenih djela, ali je vjerovao da bi preko njega mogao prikupiti značajna sredstva za projekte globalnog zdravlja.

Prema njegovim riječima, Epstein je tvrdio da može pomoći prikupiti milijarde dolara za filantropske inicijative, no ta se suradnja nikada nije ostvarila.

Foto: House Oversight Committee Democr

- Žao mi je što to nisam ozbiljnije shvatio - rekao je Gates, osvrćući se na Epsteinovu reputaciju. Kazao je i da je odbijao pozive na Epsteinov privatni otok te na razna društvena okupljanja jer je smatrao da ne smije prijeći granicu zbog njegove kaznene prošlosti.

Govoreći o Epsteinu, Gates je rekao kako mu je i danas nejasno na koji je način financijer stekao svoje bogatstvo. Prisjetio se i posjeta njegovu luksuznom stanu u New Yorku, za koji je rekao da je bio među najvećima koje je vidio na Manhattanu.

Dodao je i da je dobrovoljno surađivao s uredom državnog odvjetnika Američkih Djevičanskih Otoka te da je istražiteljima dostavio određenu financijsku dokumentaciju povezanu s istragom Epsteinovih poslova.