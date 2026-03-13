Amerikanci izgubili KC-135 u Iraku, evo kakav je to zrakoplov

Američka vojska potvrdila je da je tijekom vojne operacije na Bliskom istoku izgubljen zrakoplov za dopunjavanje gorivom KC-135 Stratotanker. Incident se dogodio u takozvanom „prijateljskom zračnom prostoru“ tijekom operacije koju američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) naziva „Epski gnjev“.

Prema priopćenju CENTCOM-a, u incidentu su sudjelovala dva zrakoplova. Jedan se srušio na području zapadnog Iraka, dok je drugi sigurno sletio. U tijeku su spasilačke akcije, a američka vojska zasad nije objavila dodatne detalje o mogućim žrtvama ili uzrocima nesreće.

U priopćenju se također navodi da gubitak zrakoplova nije posljedica neprijateljske niti prijateljske vatre, što upućuje na to da incident nije bio rezultat borbenog djelovanja.

KC-135 Stratotanker jedan je od ključnih zrakoplova američkog ratnog zrakoplovstva koji služi za dopunu gorivom drugim vojnim letjelicama u zraku, čime im omogućuje dulje trajanje operacija.

Iz CENTCOM-a poručuju kako će više informacija biti objavljeno nakon završetka istrage te su zatražili strpljenje dok se prikupljaju dodatni podaci i informiraju obitelji pripadnika vojske.