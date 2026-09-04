Amerikanci pobili ljude na svadbi u Iranu. Reuters: To je bio direktan pogodak

Sjedinjene Američke Države istražuju smrtonosni napad na svadbu u južnom Iranu ranije ovog tjedna, za koji Reutersova analiza pokazuje da je vjerojatno posljedica izravnog pogotka američkim streljivom.

Sjedinjene Američke Države nisu preuzele odgovornost za napad. Reuters je snimke i fotografije napada pokazao četvorici stručnjaka za oružje, koji su ocijenili da šteta odgovara izravnom pogotku, a trojica su zaključila da je vjerojatno riječ o američkom oružju.

Potpredsjednik SAD-a JD Vance rekao je u četvrtak da Washington istražuje incident, dok američka vojska tvrdi da nikada ne gađa civile.

Eksplozija je u utorak pogodila kuću u kojoj se održavala svadbena proslava. Iranska državna televizija objavila je da je broj poginulih porastao na pet nakon što je u bolnici preminula 22-godišnja žena, dok su iranske vlasti izvijestile o gotovo 70 ranjenih.

Neimenovani američki dužnosnik rekao je da vlasti razmatraju više mogućih scenarija, uključujući mogućnost da su žrtve posljedica američkog napada, iranskog protuzračnog projektila koji je skrenuo s putanje ili pogrešnog presretača.

"Vodimo istragu jer nam je očito stalo. Želimo znati", rekao je Vance.

Dodao je da američka vojska, ako pogriješi, nastoji iz takvih pogrešaka učiti i poboljšati svoje djelovanje.

Napad se dogodio u sklopu američkih zračnih udara duž iranske obale u utorak, za koje Washington kaže da su bili usmjereni na vojne ciljeve nakon iranskih napada na brodove u Hormuškom tjesnacu.

Iran je u znak odmazde u srijedu napao američke baze u Iraku, Jordanu, Kataru, Kuvajtu i Bahreinu, a nove napade izveo je i u četvrtak.

Eskalacija sukoba posljednjih je dana potaknula snažan rast cijena nafte. Cijena barela Brenta u četvrtak je četvrti dan zaredom porasla te je premašila 96 dolara.