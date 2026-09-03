Novo izvješće: Rusija pomaže Iranu u razvoju moćnih raketa!

Prema novom izvješću Financial Timesa, Rusija već godinama tajno pomaže Iranu u razvoju tehnologije za novu generaciju nadzvučnih krstarećih projektila koji bi mogli ugroziti američke ratne brodove na Bliskom istoku. "Ova suradnja predstavlja značajan korak u produbljivanju vojnog partnerstva između Moskve i Teherana te bi, ako razvoj bude uspješan, mogla stvoriti novu stratešku prijetnju američkim snagama u regiji", piše FT.

U središtu suradnje je tajni program kodnog imena „C430L”, koji je započeo 2023. godine. U sklopu projekta ruski stručnjaci za projektile pomažu Iranu u razvoju vlastitog pogonskog sustava tipa 'ramjet'. Ta bi tehnologija omogućila iranskim krstarećim projektilima da održavaju brzine nekoliko puta veće od brzine zvuka, što bi ih učinilo znatno težima za presretanje od klasičnih podzvučnih krstarećih projektila.

Stručnjaci upozoravaju da bi 'svladavanje' ove tehnologije Iranu dalo kvalitativno novo strateško oružje. Zbog kombinacije velike brzine i mogućnosti leta na maloj visini, takvi projektili mogli bi drastično smanjiti vrijeme reakcije obrane i predstavljati ozbiljnu prijetnju američkim nosačima zrakoplova i drugim ratnim brodovima raspoređenim u Perzijskom zaljevu i širem području Bliskog istoka

Ruski i iranski dužnosnici nisu javno komentirali postojanje programa. Vojni stručnjaci smatraju da prijenos ovako osjetljive tehnologije gotovo sigurno ima ozbiljne političke implikacije. Fabian Hinz, stručnjak za iranske projektile, rekao je za Financial Times da bi program takvog tipa zahtijevao političko odobrenje na najvišoj razini u Rusiji. To, međutim, samo po sebi nije dokaz da je osobno Vladimir Putin odobrio projekt.

Detalji produbljivanja vojnog partnerstva

Suradnja na razvoju nadzvučnih projektila odvija se u širem kontekstu sve intenzivnije vojne suradnje između Rusije i Irana. Ona se posebno produbila nakon što je Iran počeo Rusiji isporučivati svoje dronove Shahed, koji su u velikom broju korišteni u ratu protiv Ukrajine. Američki dužnosnici ranije su ovaj razvoj odnosa opisivali kao 'potpuno obrambeno partnerstvo' te upozoravali na dosad nezabilježenu razinu vojne i tehničke potpore između Moskve i Teherana.

Prema procurjelim dokumentima koje je objavio Financial Times, program pomoći organizira ruski državni izvoznik oružja Rosoboronexport, u suradnji s NPO Mashinostroyenia. Ruski stručnjaci i visoki dužnosnici izvoznih struktura više su puta putovali u Iran tijekom 2023., uključujući i razdoblje prije formalnog potpisivanja ugovora za C430L u studenome te godine.

Ruski timovi analizirali su podatke s iranskih testnih letova i savjetovali Teheran o ključnim tehničkim problemima povezanima s ramjet pogonom, uključujući sustav goriva, stabilnost izgaranja, usisnik zraka i druge elemente rada motora. U projektu su, prema FT-u, sudjelovali stručnjaci s iskustvom u razvoju pomorskih krstarećih projektila, nadzvučnih ramjet motora te aerodinamike i balistike.

Planovi i neizvjestan status

Prepiska između dviju strana otkrila je i konkretne planove za budućnost. U travnju 2025. godine Rosoboronexport je predložio slanje delegacije od približno 20-ak ruskih stručnjaka u Iran, koji bi ondje djelovali kao konzultanti na projektu. Razgovori o daljnjim koracima nastavili su se i tijekom 2026., a dokumenti pokazuju da je suradnja ostala aktivna i ove godine.

Iran je, prema dostupnim informacijama, uspio samostalno izgraditi i testirati vlastiti pogonski sustav s ramjet motorom. Međutim, još uvijek nema dokaza da je nadzvučni krstareći projektil razvijen uz rusku pomoć već uveden u operativnu uporabu. Stvarni stupanj razvoja i konačne sposobnosti sustava stoga i dalje ostaju nepoznanica.

Širi geopolitički kontekst

Ova vojna suradnja odvija se u kontekstu višegodišnjeg jačanja ekonomskih i vojnih veza između Rusije i Irana. Moskva i Teheran sve se više približavaju kroz zajedničko suprotstavljanje američkom i širem zapadnom pritisku, iako dvije države nisu formalni vojni savez u klasičnom smislu.

Ruski predsjednik Vladimir Putin nedavno je na summitu Šangajske organizacije za suradnju u Biškeku izrazio potporu Iranu i poručio da je Rusija spremna pružiti Teheranu potrebnu pomoć. Takve izjave dodatno naglašavaju političko približavanje dviju država u trenutku izrazito napetih odnosa s Washingtonom.

Osim pomoći u razvoju projektila, Rusija je i ranije optuživana za pružanje različitih oblika vojne i obavještajne pomoći Teheranu. To uključuje navode o pružanju satelitskih i drugih obavještajnih podataka koji bi Iranu mogli pomoći u praćenju i ciljanju američkih vojnih snaga u regiji. Rusija i Iran također imaju razvijene logističke i vojne veze preko Kaspijskog mora, koje su posljednjih godina korištene za transport različitih vrsta vojne opreme.

