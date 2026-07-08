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RAT SE NASTAVLJA

Amerikanci ponovno napali Iran

Piše Ivan Jukić,
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Amerikanci ponovno napali Iran
Foto: 24sata
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Američki predsjednik Donald Trump ranije je tijekom summita NATO-a u Ankari najavio da će SAD ponovno napasti Iran, što je večerašnjim udarima i potvrđeno

Sjedinjene Američke Države u srijedu navečer ponovno su pokrenule vojne napade na Iran, potvrdio je američki dužnosnik, nedugo nakon što je američko Središnje zapovjedništvo objavilo da se operacija provodi po nalogu predsjednika Donalda Trumpa. Kako navode iz američke vojske, cilj novih udara je "dodatno oslabiti sposobnost Irana da prijeti slobodi plovidbe u Hormuškom tjesnacu".

Novi napadi uslijedili su samo dan nakon prethodnih američkih udara, a predstavljaju odgovor na incident u kojem je Iran ovoga tjedna otvorio vatru na tri trgovačka broda koja su prolazila Hormuškim tjesnacem. Riječ je o tankerima M/T Al Rekayyat pod zastavom Maršalovih Otoka, M/T Wedyan pod zastavom Saudijske Arabije i M/T Cyprus Prosperity pod zastavom Liberije.

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Američki predsjednik Donald Trump ranije je tijekom summita NATO-a u Ankari najavio da će SAD ponovno napasti Iran, što je večerašnjim udarima i potvrđeno. Iranski mediji izvijestili su da su se snažne eksplozije čule u područjima Bandar Abbasa i Sirika na jugu zemlje. Ta su područja bila mete i tijekom jučerašnjih, ali i ranijih američkih napada. 

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