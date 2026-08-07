Amerikanci: Putin bi uskoro mogao napasti članicu NATO-a

Ruski predsjednik Vladimir Putin mogao bi već ove jeseni iskušati odlučnost NATO-a ograničenim napadom na jednu od članica Saveza, upozorava nova procjena američkih obavještajnih službi o kojoj piše Wall Street Journal. Prema navodima američkih dužnosnika, Moskva bi mogla posegnuti za različitim oblicima napada, od kibernetičkih udara do ograničene vojne operacije, pa čak i mogućeg kopnenog upada na teritorij neke članice NATO-a.

Obavještajna procjena navodi da bi se takav scenarij mogao dogoditi u razdoblju od ove jeseni pa sve do 2029. godine. Cilj Kremlja, tvrde američki izvori, bio bi provjeriti kako će reagirati Sjedinjene Američke Države te pokušati narušiti jedinstvo 77 godina starog vojnog saveza.

- Pitanje je kako bi Sjedinjene Države odgovorile u takvoj situaciji. Rusiji je oduvijek bio cilj dovesti u pitanje vjerodostojnost NATO-a i udaljiti SAD od europskih saveznika - rekla je Heather Conley, viša suradnica American Enterprise Institutea, za Wall Street Journal.

Američke vlasti ranije su smatrale da Rusija neće riskirati sukob s NATO-om dok je njezina vojska angažirana u ratu u Ukrajini. No tijekom ove godine procjena je promijenjena, a obavještajne službe sada vjeruju da bi Putin mogao biti spreman iskušati odlučnost Saveza ograničenim napadom.

Takve procjene dolaze u trenutku kada je Moskva pod sve većim pritiskom zbog rata u Ukrajini. Rusija se suočava s učestalim ukrajinskim napadima dronovima na naftnu infrastrukturu, dok su ruske snage pretrpjele velike gubitke i usporene su na bojišnici.

Američki dužnosnici podsjećaju da je Rusija i ranije bila na rubu izravnog incidenta s NATO-om. Tijekom rata ruski projektili pali su na teritorij Poljske, a zabilježeni su i slučajevi ulaska ruskih dronova u rumunjski zračni prostor.

Istodobno, Washington upozorava da su američke zalihe pojedinog streljiva znatno smanjene zbog višegodišnje vojne pomoći Ukrajini te angažmana na Bliskom istoku. Među sustavima za koje se navodi da ih nedostaje nalaze se projektili dugog dometa Precision Strike Missile (PrSM), raketni sustavi ATACMS te protuzračne rakete Stinger.

Američki dužnosnici smatraju da bi upravo takav trenutak, u kojem SAD raspolaže ograničenijim zalihama ključnog naoružanja, Moskva mogla pokušati iskoristiti za testiranje spremnosti NATO-a. Za sada nema naznaka da je odluka o napadu donesena, već je riječ o obavještajnoj procjeni mogućeg razvoja događaja.