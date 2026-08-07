Obavijesti

News

Komentari 0
ŠOK IZ WASHINGTONA

Amerikanci: Putin bi uskoro mogao napasti članicu NATO-a

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Amerikanci: Putin bi uskoro mogao napasti članicu NATO-a
Foto: Alexander Kazakov
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Obavještajna procjena navodi da bi se takav scenarij mogao dogoditi u razdoblju od ove jeseni pa sve do 2029. godine...

Ruski predsjednik Vladimir Putin mogao bi već ove jeseni iskušati odlučnost NATO-a ograničenim napadom na jednu od članica Saveza, upozorava nova procjena američkih obavještajnih službi o kojoj piše Wall Street Journal. Prema navodima američkih dužnosnika, Moskva bi mogla posegnuti za različitim oblicima napada, od kibernetičkih udara do ograničene vojne operacije, pa čak i mogućeg kopnenog upada na teritorij neke članice NATO-a.

Obavještajna procjena navodi da bi se takav scenarij mogao dogoditi u razdoblju od ove jeseni pa sve do 2029. godine. Cilj Kremlja, tvrde američki izvori, bio bi provjeriti kako će reagirati Sjedinjene Američke Države te pokušati narušiti jedinstvo 77 godina starog vojnog saveza.

- Pitanje je kako bi Sjedinjene Države odgovorile u takvoj situaciji. Rusiji je oduvijek bio cilj dovesti u pitanje vjerodostojnost NATO-a i udaljiti SAD od europskih saveznika - rekla je Heather Conley, viša suradnica American Enterprise Institutea, za Wall Street Journal.

RAT U UKRAJINI VIDEO Ukrajina stalno napada 'ruski Amazon'. Satelitske snimke pokazale što se događa
VIDEO Ukrajina stalno napada 'ruski Amazon'. Satelitske snimke pokazale što se događa

Američke vlasti ranije su smatrale da Rusija neće riskirati sukob s NATO-om dok je njezina vojska angažirana u ratu u Ukrajini. No tijekom ove godine procjena je promijenjena, a obavještajne službe sada vjeruju da bi Putin mogao biti spreman iskušati odlučnost Saveza ograničenim napadom.

Takve procjene dolaze u trenutku kada je Moskva pod sve većim pritiskom zbog rata u Ukrajini. Rusija se suočava s učestalim ukrajinskim napadima dronovima na naftnu infrastrukturu, dok su ruske snage pretrpjele velike gubitke i usporene su na bojišnici.

Američki dužnosnici podsjećaju da je Rusija i ranije bila na rubu izravnog incidenta s NATO-om. Tijekom rata ruski projektili pali su na teritorij Poljske, a zabilježeni su i slučajevi ulaska ruskih dronova u rumunjski zračni prostor.

PATRIOTI NA BLIKOM ISTOKU Rusija ravna Kijev sa zemljom. Zelenski: 'Trebaju nam rakete. Naši partneri ih imaju'
Rusija ravna Kijev sa zemljom. Zelenski: 'Trebaju nam rakete. Naši partneri ih imaju'

Istodobno, Washington upozorava da su američke zalihe pojedinog streljiva znatno smanjene zbog višegodišnje vojne pomoći Ukrajini te angažmana na Bliskom istoku. Među sustavima za koje se navodi da ih nedostaje nalaze se projektili dugog dometa Precision Strike Missile (PrSM), raketni sustavi ATACMS te protuzračne rakete Stinger.

Američki dužnosnici smatraju da bi upravo takav trenutak, u kojem SAD raspolaže ograničenijim zalihama ključnog naoružanja, Moskva mogla pokušati iskoristiti za testiranje spremnosti NATO-a. Za sada nema naznaka da je odluka o napadu donesena, već je riječ o obavještajnoj procjeni mogućeg razvoja događaja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nijemci mu zapalili apartman. Šteta 400.000 eura, a šokirao ga mail od Bookinga
POREČ

Nijemci mu zapalili apartman. Šteta 400.000 eura, a šokirao ga mail od Bookinga

Oni su nastavili sa svojim jelom, nazdravljanjem, dizanjem čaša i boca. Čak su nam smetali dok smo u panici kupili crijeva kako bismo pokušali ugasiti požar, rekao je vlasnik
DRAMA NA HVARU Ženi pozlilo na plaži, medicinari iskakali iz helikoptera na stijene!
TEŠKO PRISTUPAČNA PLAŽA

DRAMA NA HVARU Ženi pozlilo na plaži, medicinari iskakali iz helikoptera na stijene!

Bez obzira na teren i okolnosti, naša misija ostaje ista - stići do pacijenta i pružiti pomoć kada je najpotrebnija - objavilo je Ministarstvo zdravstva na Facebooku
UŽAS U ZAGREBU Troje mrtvih u nesreći, vozačica nije ni položila
NOVI DETALJI

UŽAS U ZAGREBU Troje mrtvih u nesreći, vozačica nije ni položila

Nakon obavljenog očevida tijela svih troje smrtno stradalih prevezena su na obdukciju u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, a policija nastavlja kriminalističko istraživanje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026