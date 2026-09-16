Amerikanci razotkrili rusku mrežu špijuna: Za ubojstvo su nudili čak 40.000 dolara...

Američko Ministarstvo pravosuđa podiglo je optužnice protiv pet osoba u vezi s navodnim ruskim zavjerama koje su uključivale nadzor, novačenje i ciljana ubojstva, stoji u optužnici objavljenoj u srijedu. Tih pet osoba navodno je radilo za ruske obavještajne službe na "izvođenju napada i ubojstava diljem svijeta, uključujući Sjedinjene Države", navelo je Ministarstvo pravosuđa u optužnici, dodajući da su te osobe još uvijek na slobodi.

Ministarstvo je objavilo da su ruski državljanin Jurij Hramejev (63), njegov sin Kiril Hramejev (27), kubanski državljani Oemis Romagoza Durruthy (35) i Yaidel Delgado Suarez (35) te venezuelanski državljanin Angel Eduardo Castro (22) optuženi za navodnu zavjeru radi financiranja terorizma. Hramejev, Suarez i Castro također su optuženi za zavjeru radi počinjenja ubojstva po narudžbi.

Tužitelj Todd Blanche izjavio je novinarima da su zavjere uključivale "pokušaje ubojstva ruskog disidenta za kojeg su istražitelji vjerovali da se nalazi na području Washingtona".

Prema navodima Ministarstva pravosuđa, mreža je navodno novačila više osoba u Sjedinjenim Državama radi nadzora ruskih disidenata, uključujući jednog koji živi u SAD-u i jednog u Litvi.

Jednoj novačenoj osobi navodno je ponuđeno "40.000 dolara da 'eliminira' ili 'učini da nestane'" osoba koja boravi u SAD-u, navodi Ministarstvo. Prošle godine drugoj je osobi u SAD-u navodno ponuđeno 25.000 dolara da ubije osobu koja živi u Litvi.

Rusko veleposlanstvo nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar. Rusija je prethodno negirala provođenje takvih zavjera na stranom tlu, uključujući Sjedinjene Države.