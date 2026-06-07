Amerikanci spremaju udarac Iranu: Njegovu imovinu dali bi državama koje je napao!

Izvješća, koja se pozivaju na izvor blizak ministru financija Scottu Bessentu, prenose da je ministar naručio sveobuhvatne procjene štete nastale od početka rata s Iranom. Zasad se ne zna koja se vrsta imovine razmatra - novac na zamrznutim bankovnim računima ili fizička imovinia poput tankera za naftu.

Iran je više puta gađao zaljevske države od početka rata 28. veljače, a posljednji put u subotu kada je ciljao Kuvajt i Bahrein.

Američka vojska ondje ima baze koje se nalaze samo nekoliko stotina kilometara od Irana.

U sklopu pregovora između Sjedinjenih Država i Irana, zahtjevi Teherana uključuju oslobađanje zamrznute imovine.