Amerikanci tvrde: Plin s Krka mogao bi biti 38 posto jeftiniji od ruskog za građane BiH

Američki ukapljeni plin koji bi u Bosnu i Hercegovinu stizao preko LNG terminala na Krku mogao bi za kućanstva biti jeftiniji od ruskog plina koji se trenutačno uvozi u BiH, procijenila je u ponedjeljak američka kompanija AAFS Infrastructure and Energy LLC, koja je izabrana za izgradnju Južne interkonekcije. Kompanija je objavila vlastitu analizu uoči očekivanog potpisivanja ugovora s Vladom Federacije Bosne i Hercegovine o realizaciji projekta Južne plinske interkonekcije, te najave Gazproma da će za 14 posto porasti cijena toga energenta za BiH u ovome tromjesečju.

Prema tim procjenama američki plin bio bi 38 posto jeftiniji, a AAFS tvrdi da bi i u najnepovoljnijem scenariju njegova cijena bila niža od sadašnje cijene ruskog plina.

Kompanija je međutim istaknula da je riječ o procjenama, a ne o konačno utvrđenim cijenama. Stvarne tarife transporta i distribucije bit će poznate tek nakon završetka projekta.

Prema njihovoj računici, godišnji račun za potrošnju oko 1200 kubičnih metara plina, koliko troši prosječna obitelj u Sarajevu, iznosio bi oko 460 eura, dok bi pri sadašnjoj cijeni ruskog plina iznosio oko 860 eura.

Kompanija AAFS s druge pak strane najavljuje da se dugoročni ugovori za isporuku američkog LNG-a u pravilu vežu uz javno dostupni indeks Henry Hub, što bi, prema njezinoj procjeni moglo omogućiti veću predvidljivost cijena za građane i gospodarstvo.

Južna plinska interkonekcija jedan je od najvećih energetskih projekata u Bosni i Hercegovini. Njome bi se BiH povezala s hrvatskim plinskim sustavom i dobila pristup ukapljenom prirodnom plinu s LNG terminala na Krku, čime bi smanjila ovisnost o plinu iz Rusije.

Vlasti Federacije BiH najavile su prošloga tjedna da bi se uskoro trebao potpisati ugovor s AAFS-om o realizaciji projekta.

Među vodećim ljudima AAFS-a su osobe povezane s političkim krugom američkog predsjednika Donalda Trumpa - ponajprije Joseph Flynn, brat Trumpova bivšeg savjetnika za nacionalnu sigurnost Michaela Flynna, te odvjetnik Jesse Binnall, koji je zastupao Trumpa u sporovima povezanima s predsjedničkim izborima 2020. godine.

Hrvatska i Bosna i Hercegovina potkraj travnja u Dubrovniku potpisale su međudržavni sporazum o Južnoj plinskoj interkonekciji, kojim je predviđeno povezivanje BiH s hrvatskom plinskom mrežom i LNG terminalom na Krku.