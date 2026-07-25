AUSTRIJI PRIJETI PAKAO 'Ako prognoze budu točne, to će biti temperaturni rekordi u zemlji'

Nakon nekoliko ugodnih ljetnih dana Austriju bi krajem srpnja mogao pogoditi snažan toplinski val. Prema prognozama, temperature bi mogle dosegnuti, pa čak i premašiti dosad najviše izmjerene vrijednosti u toj zemlji. Prema najnovijoj prognozi meteorološkog servisa Tauernwetter, Austriju očekuje još četiri do pet ugodnih ljetnih dana, a onda bi mogao uslijediti snažan toplinski val, piše Heute.

- Signali su prisutni već nekoliko dana. Namjerno ih nismo objavili i oklijevali smo danima prije nego što smo ovo napisali, rekao je u petak ujutro David Kaufmann iz Tauernwettera.

Das GFS Modell und seine Extrem-#Hitze



Das Modell heizt die Luftmasse von Frankreich her immer sehr stark auf und hat in der Mittel- bis Langfrist oft 40 bis 45°C drin. Leider geht dieser Output 1:1 in viele Wurst-Wetter-Apps auf Smartphones ... 1/3 pic.twitter.com/YVfiJqzX8G — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) July 23, 2026

Razlog za oprez bila je velika razlika među meteorološkim modelima. Američki model GFS u početku je predviđao ekstremno visoke temperature, dok su europski modeli IFS i AIFS također najavljivali vrlo vruće razdoblje, ali ipak nešto umjerenije. Sada se, međutim, razlike među modelima smanjuju.

- Kada tri neovisna modelna sustava različitih dizajna konvergiraju prema istom rezultatu, a varijanca se istovremeno smanjuje, to je točka u kojoj to morate reći, objašnjava Kaufmann.

Dodaje kako bi meteorolozi najradije ublažili prognozu, ali trenutačno za to nema dovoljno razloga.

- Željeli bismo revidirati ovu prognozu prema dolje, ali trenutno malo toga sugerira da to možemo učiniti, poručuje.

Prije velikih vrućina Austriju očekuje nekoliko ugodnih ljetnih dana, sve do utorka. No, prema Kaufmannu, temperature bi trebale početi rasti već u srijedu. Prema 14-dnevnoj prognozi za Klagenfurt, temperature bi od četvrtka mogle kontinuirano prelaziti 35 stupnjeva, dok se vrhunac očekuje između 2. i 4. kolovoza, kada bi živa mogla dosegnuti 38 do 39 stupnjeva.

U Lienzu bi temperature mogle biti još više. Tamo se od 30. srpnja očekuju najviše temperature oko 38 stupnjeva. Ako se prognoze ostvare, 39 stupnjeva u Klagenfurtu predstavljalo bi novi rekord za tu meteorološku postaju. U Lienzu bi pak predviđene temperature mogle premašiti rekord koji je postavljen u Dellachu im Drautalu. Austrijski rekord od 40,5 stupnjeva mogao bi biti ugrožen. Toplinski val mogao bi zahvatiti i Beč. Prema prognozama Tauernwettera, u glavnom gradu Austrije od 31. srpnja očekuju se temperature između 37 i 41 stupnja, s mogućim vrhuncem oko 3. kolovoza.

- Trenutno je nemoguće reći gdje će se zapravo izmjeriti najviša temperatura u Austriji. Očekuje se da će najtoplija područja biti na jugu i istoku zemlje, kaže Kaufmann.

Među potencijalno najtoplijim područjima meteorolog izdvaja doline i kotline Koruške i Istočnog Tirola, poput Lavantske i Jauntalske doline te gornje Dravske doline. Vrlo visoke temperature moguće su i u istočnim i jugoistočnim nizinama, uključujući Marchfeld, Bečku kotlinu, područje Nežiderskog jezera, južno Gradišće i južnu Štajersku. Sva ta područja mogla bi biti kandidati za nove temperaturne rekorde.

- Jedina sigurnost je da će, ako se trenutne prognoze pokažu točnima, rekordi svih vremena će biti dostižni ne samo u pojedinačnim državama, već praktički svugdje, upozorava Kaufmann.

Apsolutni temperaturni rekord Austrije iznosi 40,5 stupnjeva Celzija. Izmjeren je 8. kolovoza 2013. u Bad Deutsch-Altenburgu. Rekord za Korušku i Istočni Tirol iznosi 39,9 stupnjeva, a izmjeren je u Dellachu im Drautalu nekoliko dana ranije. Tirolski rekord iznosi 38,9 stupnjeva, koliko je izmjereno u Lienzu istoga dana. U Beču je pak 28. lipnja ove godine izmjereno točno 40 stupnjeva, čime je postavljen novi rekord za tu meteorološku postaju.

Ipak, meteorolozi upozoravaju da je deset dana u meteorologiji dugo razdoblje i da se prognoza do tada još može promijeniti. Regionalni modeli visoke rezolucije uglavnom daju pouzdane prognoze za dva do tri dana unaprijed, rijetko za pet dana. Za razdoblja dulja od tjedan dana meteorološke službe diljem svijeta uglavnom se oslanjaju na velike globalne modele poput IFS-a i GFS-a.

- Kada se IFS i GFS razlikuju, nitko ne može ozbiljno reći koji je ispravan. Kada se podudaraju, kao što je to sada slučaj, to je najjači argument koji meteorologija nudi za desetodnevnu prognozu“, navodi Kaufmann. Ipak, još uvijek postoji mogućnost da se prognoza ublaži. Raniji poremećaj vremena sa zapada mogao bi prekinuti nakupljanje topline, dok bi nešto drugačije strujanje u višim slojevima atmosfere najtopliji zrak moglo usmjeriti prema zapadu ili istoku, mimo Austrije.

Čak i ako se opći vremenski obrazac zadrži, konačne temperature ovisit će o lokalnim uvjetima poput vlažnosti tla, jutarnje naoblake i föhnskog učinka.

- Upravo su to stvari koje čine razliku kada su u pitanju rekordne temperature, naglašava Kaufmann.

Toplinski val kakav se trenutačno predviđa 'nije ni siguran ni isključen u ovom obliku', ali ako se prognoze ostvare, Austriju bi krajem mjeseca mogle zahvatiti vrućine kakve se rijetko pamte.