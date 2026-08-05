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Iran objavio: Dogovor o Hormuškom tjesnacu je pri kraju, ali postoji jedan uvjet

Piše HINA,
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Iran objavio: Dogovor o Hormuškom tjesnacu je pri kraju, ali postoji jedan uvjet
Foto: Reuters
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Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagai opisao je pregovore između Teherana i Muskata kao „profesionalne” i ocijenio da „napreduju”

Iran i Oman postigli su dogovor o zemljopisnim koordinatama za plovidbeni put kroz Hormuški tjesnac i zajednička se izjava privodi kraju, ako se određene treće strane ne budu miješale, rekao je u srijedu glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagai. Bagai je dodao da takav sporazum između Irana i Omana sam po sebi ne bi jamčio sigurnost na tom strateškom plovnom putu.

Predloženi sporazum između Irana i Omana dao bi Teheranu nadzor nad brodovima koji ulaze u Zaljev kroz Hormuški tjesnac, rekli su u srijedu za Reuters visoki iranski izvor i dva regionalna dužnosnika, što je jedan od najvećih ustupaka Iranu do sada.

Unatoč očitom koraku prema popuštanju iranskim zahtjevima, izvori su zanijekali tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da je sporazum o ponovnom otvaranju tjesnaca nadohvat ruke, rekavši da se o važnim pojedinostima još mora dogovoriti.

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Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagai opisao je pregovore između Teherana i Muskata kao „profesionalne” i ocijenio da „napreduju”. Rekao je da su „dvije strane postigle međusobno razumijevanje o zemljopisnim parametrima rute o kojoj se raspravlja”.

Bagai je dodao da je, ako neke treće strane ne budu ometale proces, zajednička izjava dviju zemalja, koja sadrži glavne aspekte i ključne točke dogovora, u završnoj fazi revizije i izrade.

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