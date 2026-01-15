Obavijesti

VIDEO Amerikanci u brzoj akciji zaplijenili šesti tanker povezan s Venezuelom kod Kariba

Piše Ivan Hruškovec,
Foto: Kristi Noem/X

Zapljena Veronice najnoviji je uspjeh operacije kodnog naziva "Južno koplje", kojom Washington nastoji provesti pomorsku blokadu Venezuele i spriječiti ilegalni izvoz nafte

Admiral

Američke snage izvele su u četvrtak još jednu operaciju u zoru, zaplijenivši u Karipskom moru šesti naftni tanker za koji tvrde da je prkosio sankcijama nametnutim Venezueli. Akcija je dio šireg napora Trumpove administracije da preuzme kontrolu nad proizvodnjom i distribucijom nafte te južnoameričke zemlje, nepuna dva tjedna nakon iznenadnog uhićenja predsjednika Nicolása Madura.

Brza akcija marinaca s nosača zrakoplova

Južno zapovjedništvo SAD-a (U.S. Southern Command) potvrdilo je da su marinci i mornari iz združene operativne skupine "Southern Spear" izveli akciju. Postrojbe su se na tanker imena Veronica spustile s helikoptera koji su poletjeli s moćnog nosača zrakoplova USS Gerald R. Ford, a cijela operacija izvedena je bez incidenata.

Ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem objavila je kratku crno-bijelu snimku koja prikazuje naoružane vojnike kako se užadima spuštaju na palubu teretnog broda.

"Motor-tanker Veronica prethodno je prošao kroz venezuelanske vode i djelovao je prkoseći karanteni koju je predsjednik Trump uspostavio za sankcionirana plovila u Karibima", stoji u priopćenju Južnog zapovjedništva.

Nastavak operacije 'Južno koplje'

Zapljena Veronice najnoviji je uspjeh operacije kodnog naziva "Južno koplje", kojom Washington nastoji provesti pomorsku blokadu Venezuele i spriječiti ilegalni izvoz nafte. Ovo je četvrti tanker zaplijenjen od Madurovog uhićenja. Prošlog tjedna, američke snage su u Karipskom moru zauzele tankere Olina i Sophia, dok je tanker Marinera, koji je plovio pod ruskom zastavom, zaustavljen u Sjevernom Atlantiku.

Brodovi poput ovih dio su takozvane "flote iz sjene", plovila koja s lažnim zastavama, isključenim transponderima i nepoznatim osiguranjem ilegalno prevoze naftu za sankcionirane države poput Venezuele, Irana i Rusije. Trumpova administracija poručila je kako ovim akcijama želi poslati jasnu poruku da za kriminalce nema sigurnog utočišta.

"Veronica je najnoviji tanker koji posluje unatoč karanteni, što još jednom dokazuje učinkovitost operacije 'Južno koplje'", dodali su iz Južnog zapovjedništva, naglasivši kako će ubuduće "jedina nafta koja napušta Venezuelu biti ona koja je koordinirana pravilno i zakonito".

Ova operacija dolazi u trenutku kada se predsjednik Trump u Bijeloj kući trebao sastati s venezuelanskom oporbenom čelnicom Maríjom Corinom Machado, dodatno signalizirajući namjeru Washingtona da u potpunosti preoblikuje političku i ekonomsku budućnost Venezuele.

