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PROZVALA I TRUMPA

Amerikanka (58) koja 'živi' u solariju: 'ICE me zamalo uhitio jer sam preplanula. Šokantno...'

Piše 24sata,
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Amerikanka (58) koja 'živi' u solariju: 'ICE me zamalo uhitio jer sam preplanula. Šokantno...'
Foto: Profimedia
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"Pitali su me jesam li američka državljanka, a ja sam im odgovorila: 'Da'. Bila sam potpuno izvan sebe od iznenađenja”, ispričala je Krentcil...

Patricia Krentcil (58), Amerikanka 'opsjednuta' odlascima u solarij, tvrdi da su je američki imigracijski agenti zaustavili nakon izlaska iz restorana i zamalo joj stavili lisice. Vjeruje da im je za oko zapela upravo njezina izrazito preplanula koža.

Patricia Krentcil, koju javnost poznaje pod nadimkom "Tan Mom", tvrdi da je doživjela neugodno iskustvo s agentima američke Službe za imigraciju i carine (ICE). Kako je ispričala u podcastu "Light. Tan. Up. with Tan Mom & Adam Barta", agenti su je zaustavili dok je s prijateljicama izlazila iz restorana i pitali je je li američka državljanka.

"Pitali su me jesam li američka državljanka, a ja sam im odgovorila: 'Da'. Bila sam potpuno izvan sebe od iznenađenja”, ispričala je Krentcil.

Tvrdi da je situacija zamalo završila njezinim privođenjem.

"Bila sam toliko preplanula da su mi zamalo stavili lisice i odveli me tko zna kamo. Kad jednom završiš u tim kombijima, više ne znaš kamo te vode”, rekla je.

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Krentcil je priznala da se u tom trenutku uplašila, ali tvrdi da se uspjela zauzeti za sebe i izbjeći daljnje probleme. Za incident je okrivila i američkog predsjednika Donalda Trumpa, kritizirajući njegovu politiku prema imigraciji.

Ipak, riječ je o njezinoj verziji događaja. Nema neovisne potvrde da su je agenti doista namjeravali uhititi zbog boje kože.

Postala poznata nakon skandala s kćeri

Patricia Krentcil postala je poznata 2012. godine, kada je uhićena i optužena za ugrožavanje dobrobiti djeteta nakon tvrdnji da je tada šestogodišnju kćer vodila u solarij.

Slučaj je izazvao veliku pozornost američkih medija. Prema tadašnjim izvještajima, školska medicinska sestra prijavila je da joj je djevojčica rekla kako se sunčala s majkom u solariju. Krentcil je odbacila optužbe, na kraju optužnica nije podignuta.

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"Nikada, baš nikada ne bih svoju kćer stavila u solarij”, govorila je tada Krentcil, tvrdeći da je cijeli slučaj bio nepravda prema njezinoj obitelji.

Njezin izgled i televizijski nastupi ubrzo su postali viralni, a nadimak Tan Mom proširio se internetom. Krentcil je postala svojevrsna internetska zvijezda, poznata po izrazito preplanuloj koži i ljubavi prema odlascima u solarij.

U kasnijim istupima tvrdila je da je njezina kći zadobila opekline od sunca boraveći na otvorenom, a ne u solariju. Krentcil je ujedno priznala da je i sama u nekim razdobljima odlazila u solarij čak sedam dana u tjednu.
 

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