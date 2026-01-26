Obavijesti

DJECA SU U SIROTIŠTU

Amerikanka otela djecu pa došla u Hrvatskoj. Ministarstvo: 'Uhitili smo je, u pritvoru je'

Piše Luka Safundžić, Ivan Štengl,
Foto: gofundme

Otac Kendall Seymour odmah je otputovao u Hrvatsku, gdje se suočio sa složenim pravnim sustavom i jezičnom barijerom. Kako bi pokrio goleme troškove pravne pomoći, angažiranja prevoditelja i boravka u Hrvatskoj, pokrenuo je GoFundMe kampanju

Nevjerojatna priča Amerikanke koja je četvero maloljetne djece pobjegla u Europu obišla je svjetske medije, ali i Hrvatsku. Naime, Anne Seymour (35) nestala je krajem studenog nakon zabrinjavajućih poruka na društvenim mrežama u kojima je spominjala apokalipsu i sudnji dan. 

Policija je u stanu pronašla  uznemirujuće tragove koji su ukazivali na pomno isplanirani bijeg. Ostavila je poruku u kojoj je tvrdila da je primila "poruku od Boga" koja joj obećava da će do Božića biti u Italiji. Pronađen je i bizaran popis zadataka koji je uključivao upute poput "uništi papirologiju", "uništi fotografije za identifikaciju", "baci mobitel" i "kupi prepaid mobitel". 

Nakon tjedana neizvjesnosti, krajem siječnja stigla je vijest koju je obitelj očajnički čekala. Djeca su locirana u Hrvatskoj, a Elleshia Seymour je uhićena. Međutim, olakšanje je bilo kratkog vijeka. Djeca nisu odmah vraćena ocu, već su smještena u državno sirotište, čime je započela nova, ovaj put pravna, bitka.

Cijeli slučaj za 24sata prokomentiralo je i Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske.

"Imenovana državljanka Sjedinjenih Američkih Država uhićena je na području PU Dubrovačko-neretvanske zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela iz članka 177. Kaznenog zakona Republike Hrvatske (povreda djetetovih prava).

Imenovana osoba je upoznata s njezinim pravima te je zatražila da se o njezinom uhićenju obavijesti nadležno Veleposlanstvo.

Sukladno odredbama Bečke konvencije o konzularnim odnosima Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj obaviješteno je o okolnostima vezanim uz uhićenje.

Na osnovi rješenja Županijskog suda u Dubrovniku spomenutoj osobi je određen istražni zatvor.

Nadalje, vezano uz trenutni status maloljetnih osoba iz Vašeg upita kao i daljnje postupanje u tom dijelu slobodni smo Vas uputiti na nadležno tijelo (Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike)."

