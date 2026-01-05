Obavijesti

MARINKO OGOREC O VENEZUELI

Analitičar: 'Svijet se preslaguje, a najveću cijenu plaćaju - mali'

Analitičar: 'Svijet se preslaguje, a najveću cijenu plaćaju - mali'
Vojni analitičar Marinko Ogorec za upozorava da se svijet ubrzano preslaguje, a intervencionizam ponovno postaje pravilo

Operacija Maduro uspješno je odrađena, venezuelanski predsjednik je u SAD-u gdje ga čeka suđenje, a Trump likuje i najavljuje nove američke 'mete'. Jedna od njih je Grenland, tiha patnja Donalda Trumpa

Vojni analitičar Marinko Ogorec za HRT upozorava da se svijet ubrzano preslaguje, a intervencionizam ponovno postaje pravilo. Tada rizik snose manje države.

- Nije viđen scenarij prema kojem je navodno Maduro tražio izlaznu strategiju u zamjenu za naftu. Da je to bio dogovoreni scenarij, onda bismo vidjeli potpuno drukčiji slijed događaja. Vidjeli bismo političke pregovore, dogovor, tranziciju. No mi smo vidjeli nešto sasvim drugo - vojnu intervenciju i otmicu predsjednika jedne suverene države - rekao je.

- Maduro je i dalje legitimni predsjednik Venezuele. Vidjeli smo intervenciju s velikim brojem stradalih. Prema dostupnim informacijama, više od 40 ljudi je poginulo. To je stvarni scenarij koji se dogodio.

Amerikanci i dalje traže, prema riječima stručnjaka, figuru koja bi bila najučinkovitiji predsjednik američkih interesa u Venezueli.

- Gleda se tko bi najbolje mogao upravljati procesom u interesu Washingtona i tko bi mogao biti instaliran na tu funkciju.

Moguće je i da je privremena predsjednica Delcy Rodriguez u početku prihvatila razgovore s SAD-om, ali i da pritom kupuje vrijeme.

- Postoji mogućnost da prihvati prividnu lojalnost, a zatim organizira vojni ili politički otpor eventualnoj kopnenoj intervenciji SAD-a.

Većina latinoameričkih država osudila je američku intervenciju, uz iznimku Argentine.

- Kolumbija je u međuvremenu poslala vojsku i policiju na granicu s Venezuelom. Očito postoji strah da bi sljedeća na redu mogla biti neka druga država", rekao je. Takav razvoj događaja, dodaje, mogao bi imati dalekosežne posljedice za cijelu regiju.

