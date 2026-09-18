Analizirali bunare u Lici, u dva bunara našli su PFAS spojeve

Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije u suradnji s HZJZ-om od 20. kolovoza do 9. rujna 2026. proveo je izvanredno uzorkovanje vode iz ukupno 43 individualna vodna objekta – 38 zdenaca, tri cisterne i dva izvora.

Analize su pokazale da je u 33 objekta voda kemijski čista i ispravna, te je u njima utvrđeno samo mikrobiološko onečišćenje. To je očekivan i prirodan nalaz za sirovu i neobrađenu vodu koja, za razliku od vode iz javnog vodovoda, nije prošla kroz redovito pročišćavanje i dezinfekciju.

Povišene vrijednosti pojedinih fizikalno-kemijskih pokazatelja utvrđene su u 10 uzoraka i ne mogu se dovoditi u vezu s nezakonitim odlagalištem, nego s prirodnim obilježjima krškog područja.

U dva bunara (zdenca) u neposrednoj blizini i nizvodno od nezakonitog odlagališta otpada utvrđena je prisutnost PFAS spojeva. U jednom je uzorku vrijednost Zbroja PFAS-ova iznosila 0,3018 µg/L, što je iznad maksimalno dopuštene koncentracije od 0,1 µg/L, dok je u drugom iznosila 0,0265 µg/L i bila ispod dopuštene vrijednosti.

Građani su na tom području priključeni na sustav javne vodoopskrbe, a voda iz navedenih bunara ne koristi se za piće. Vlasnici objekata obuhvaćenih ovim uzorkovanjem obaviješteni su o rezultatima i dobili su odgovarajuće upute.

Privatni bunari, cisterne i izvori nisu obuhvaćeni državnim monitoringom te su za njihovo održavanje i ispravnost odgovorni vlasnici, odnosno, korisnici. Prema zakonskoj regulativi voda iz takvih objekata ne preporučuje se za piće bez prethodne provjere zdravstvene ispravnosti.

Onečišćenje lokalnog karaktera

Činjenica da PFAS spojevi nisu utvrđeni u bunarima na širem području Ličko-senjske županije, pa čak niti na širem području grada Gospića, kao i lokacija gdje se dva bunara nalaze, potvrđuju da je riječ o onečišćenju lokalnog karaktera u užem krugu, nizvodno od ilegalnog odlagališta.

Praćenje stanja nastavit će se i u narednom razdoblju

Za sve građane najvažnija informacija je da dosadašnja redovita i izvanredna ispitivanja potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije te otoka Paga i Raba. Utvrđeno lokalno onečišćenje ni na koji način ne utječe na javni vodoopskrbni sustav.

Zavodi za javno zdravstvo nastavit će kontinuirano pratiti stanje i izvještavati javnost.

