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NE KORISTE SE ZA PIĆE

Analizirali bunare u Lici, u dva bunara našli su PFAS spojeve

Piše 24sata,
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Analizirali bunare u Lici, u dva bunara našli su PFAS spojeve
Gospić: Silos i mjesto gdje je odložen otrovni i opasni otpad | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Analize su pokazale da je u 33 objekta voda kemijski čista i ispravna, te je u njima utvrđeno samo mikrobiološko onečišćenje. U dva kraj odlagališta su našli PFAS spojeve, ali ne koriste se za piće. Tu su građani spojeni na vodovod

Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije u suradnji s HZJZ-om od 20. kolovoza do 9. rujna 2026. proveo je izvanredno uzorkovanje vode iz ukupno 43 individualna vodna objekta – 38 zdenaca, tri cisterne i dva izvora.

Analize su pokazale da je u 33 objekta voda kemijski čista i ispravna, te je u njima utvrđeno samo mikrobiološko onečišćenje. To je očekivan i prirodan nalaz za sirovu i neobrađenu vodu koja, za razliku od vode iz javnog vodovoda, nije prošla kroz redovito pročišćavanje i dezinfekciju.

Povišene vrijednosti pojedinih fizikalno-kemijskih pokazatelja utvrđene su u 10 uzoraka i ne mogu se dovoditi u vezu s nezakonitim odlagalištem, nego s prirodnim obilježjima krškog područja.

U dva bunara (zdenca) u neposrednoj blizini i nizvodno od nezakonitog odlagališta otpada utvrđena je prisutnost PFAS spojeva. U jednom je uzorku vrijednost Zbroja PFAS-ova iznosila 0,3018 µg/L, što je iznad maksimalno dopuštene koncentracije od 0,1 µg/L, dok je u drugom iznosila 0,0265 µg/L i bila ispod dopuštene vrijednosti.

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Građani su na tom području priključeni na sustav javne vodoopskrbe, a voda iz navedenih bunara ne koristi se za piće. Vlasnici objekata obuhvaćenih ovim uzorkovanjem obaviješteni su o rezultatima i dobili su odgovarajuće upute.

Privatni bunari, cisterne i izvori nisu obuhvaćeni državnim monitoringom te su za njihovo održavanje i ispravnost odgovorni vlasnici, odnosno, korisnici. Prema zakonskoj regulativi voda iz takvih objekata ne preporučuje se za piće bez prethodne provjere zdravstvene ispravnosti.

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Onečišćenje lokalnog karaktera

Činjenica da PFAS spojevi nisu utvrđeni u bunarima na širem području Ličko-senjske županije, pa čak niti na širem području grada Gospića, kao i lokacija gdje se dva bunara nalaze, potvrđuju da je riječ o onečišćenju lokalnog karaktera u užem krugu, nizvodno od ilegalnog odlagališta.

Praćenje stanja nastavit će se i u narednom razdoblju

Za sve građane najvažnija informacija je da dosadašnja redovita i izvanredna ispitivanja potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije te otoka Paga i Raba. Utvrđeno lokalno onečišćenje ni na koji način ne utječe na javni vodoopskrbni sustav.

Zavodi za javno zdravstvo nastavit će kontinuirano pratiti stanje i izvještavati javnost.
 

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Komentari 6
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