Gospićani prozvali Znanstveni savjet: 'Koji je konkretan rezultat trosatnog sastanka?'

Građanska inicijativa Gospić je naš dom oglasila se nakon sastanka Znanstvenog savjeta za stručnu pomoć Vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću. U objavi na Facebooku doveli su u pitanje konkretne zaključke sastanka koji je trajao tri sata te zatražili od nadležnih odgovore o daljnjem tijeku sanacije.

Iz inicijative podsjećaju na sastanak održan u srpnju s potpredsjednikom Vlade i nadležnim tijelima, na kojem je, tvrde, bilo jasno komunicirano da postoje četiri modela sanacije, od kojih dva nisu provediva.

"Korak naprijed, znanstveni savjet dva natrag!", poručili su iz inicijative, pitajući što je novo donio posljednji sastanak Znanstvenog savjeta i koja je konkretna svrha tog tijela.

Zamjeraju i to što nakon trosatnog sastanka, prema njihovim riječima, nisu predstavljeni konkretni zaključci, već je najavljeno da će se rasprave nastaviti.

"Čemu konkretno služi ovo tijelo? I koje ovlasti ima?", pitaju iz inicijative.

Traže odgovore o foliji i opasnom otpadu

Inicijativa poziva medije da od nadležnih zatraže odgovore na niz pitanja vezanih uz planiranu sanaciju.

Jedno od njih odnosi se na tehničku dokumentaciju za prekrivanje otpada. Iz inicijative pitaju tko je iz struke izradio kriterije te je li potvrđeno da će folija debljine 0,65 milimetara biti dovoljna za zaštitu od mogućeg proboja uzrokovanog vanjskim utjecajima.

Posebno ističu i problem tzv. crnog brda, odnosno oko 4500 tona razasutog opasnog otpada za koji je, prema njihovim navodima, bila raspisana javna nabava za uklanjanje.

Budući da Znanstveni savjet sada govori o prekrivanju tog otpada, iz inicijative pitaju znači li to da je propala i aktualna nabava te zašto još nema odluke.

Pitanja o analizama otpada

"Gospić je naš dom" traži i pojašnjenje oko analiza na temelju kojih Fond za zaštitu okoliša raspisuje postupke za zbrinjavanje otpada.

Iz inicijative pitaju jesu li članovi Znanstvenog savjeta potvrdili dosadašnje analize te zašto cementare koje je angažirala Vlada provode vlastite analize ako već postoje relevantni rezultati ispitivanja.

Dodatno propituju je li prilikom odabira načina sanacije uzeto u obzir djelovanje podzemnih voda, koje se, kako navode, mogu podizati nakon obilnih oborina unatoč površinskom prekrivanju lokacije.

'Što je konkretan zaključak?'

Na kraju objave inicijativa ponovno traži konkretne odgovore o rezultatima rada Znanstvenog savjeta.

"Što je konkretno zaključak ovog savjeta osim daljnjih diskusija?", pitaju.

Znanstveni savjet ranije je objavio da razmatra različite metode sanacije lokacije, među kojima su potpuno iskapanje i odvoz otpada izvan Hrvatske radi daljnje obrade te predobrada otpada na samoj lokaciji. Predsjednik Savjeta Stjepan Lakušić istaknuo je važnost kvalitetne projektno-tehničke dokumentacije, kao i monitoringa zraka, tla i vode tijekom sanacije.