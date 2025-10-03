Obavijesti

PONUDIO I POMOĆ

Andrej Plenković: Hrvatska snažno podupire širenje Unije na jugoistočnu Europu

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
Split: Svečana sjednica Splitsko-dalmatinske županije povodom Dana županije | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Plenković je rekao da sve zemlje u regiji moraju ispuniti kriterije i što bolje se uskladiti s politikama Unije i naglasio da je Hrvatska spremna pomoći zemljama kandidatkinjama

Hrvatska snažno podupire proširenje Europske unije na zemlje jugoistočne Europe, osobito na Bosnu i Hercegovinu, u kojoj su Hrvati konstitutivan narod, rekao je premijer Andrej Plenković na sastanku s europskom povjerenicom za proširenje Martom Kos u petak u Zagrebu.  

Na sastanku je pozdravljeno i to što je Vijeće ministara BiH usvojilo reformsku agendu, što je važno za pristupanje europskim sredstvima u okviru Plana rasta za Zapadni Balkan, navodi se u vladinu priopćenju. 

Plenković je rekao da sve zemlje u regiji moraju ispuniti kriterije i što bolje se uskladiti s politikama Unije i naglasio da je Hrvatska spremna pomoći zemljama kandidatkinjama u provedbi potrebnih reformi.

SUSRET U KOPENHAGENU Plenković nakon susreta s Orbanom: 'Snažno odbacujem izjave o profiterstvu Hrvatske'
Plenković nakon susreta s Orbanom: 'Snažno odbacujem izjave o profiterstvu Hrvatske'

Premijer i europska povjerenica snažno su i nedvosmisleno podržali Ukrajini, kaže se u priopćenju Banskih dvora, pri čemu je Plenković istaknuo važnost nastavka sveobuhvatne pomoći toj zemlji.

Kazao je i da Hrvatska podupire daljnji napredak Ukrajine i Moldavije u njihovim pristupnim procesima.

