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UPUTIO SUĆUT

Andrej Plenković: Ksenija Urličić je bila jedno od najistaknutijih imena u povijesti HRT-a!

Piše HINA,
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Andrej Plenković: Ksenija Urličić je bila jedno od najistaknutijih imena u povijesti HRT-a!
Foto: Laia Ros
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Predsjednik Vlade Andrej Plenković uputio je sućut obitelji preminule Ksenije Urličić, ističući njezin značaj u povijesti HRT-a kao cijenjene spikerice i voditeljice čiji je rad ostavio neizbrisiv trag.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković uputio je, u ime Vlade i osobno, sućut obitelji u povodu smrti Ksenije Urličić, istaknuvši kako je bila jedno od najprepoznatljivijih i najistaknutijih imena u povijesti Hrvatske radiotelevizije. Premijer Plenković u poruci sućuti obitelji naglasio je kako je s tugom primio vijest o odlasku Ksenije Urličić, istaknute hrvatske spikerice, voditeljice i urednice.

"Gospođa Urličić bila je jedno od najprepoznatljivijih i najistaknutijih imena u povijesti Hrvatske radiotelevizije. O njezinoj talentiranosti i izvrsnom umijeću svjedoče brojne emisije i projekti koje je vodila i osmislila, među kojima su i nezaboravna ‘Sedma noć‘ i ‘Dora‘”, stoji u premijerovoj poruci.

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Naveo je kako su je krasile radišnost, odlučnost i iznimna energija koju je prenosila u sve što radi.

"Gledatelji ispred malih ekrana su joj vjerovali, a bila je cijenjena i od kolega i generacija voditelja kojima je nesebično prenosila svoje znanje. Gospođa Urličić nedostajat će mnogima koji su je poznavali i pratili njezin dugogodišnji plodonosan rad, prepun vrhunskog stvaralaštva”, poručio je predsjednik Vlade.

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