SUZDRŽAN JE

Andrej Plenković o izborima u Sloveniji: 'Pričekao bih s time...'

Piše HINA,
Zagreb: Dolazak članova HDZ-a na sjednicu šireg Predsjedništva i Nacionalnog odbora stranke | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Slovenski parlament ima 90 mjesta, od kojih su dva rezervirana za pripadnike mađarske i talijanske manjine.  Za većinu je potrebno 46 mandata

Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je u ponedjeljak kako bi "mudro pričekao" s komentiranjem rezultata "visoko polariziranih" izbora u Sloveniji, na kojima je u tijesnoj utrci pobijedio Pokret sloboda aktualnog premijera Roberta Goloba. Golobov Pokret sloboda (GS) tijesan je pobjednik slovenskih parlamentarnih izbora s jednim više osvojenim mandatom od oporbene Slovenske demokratske stranke (SDS) Janeza Janše, pokazali su neslužbeni rezultati.

"Bili su to visoko polarizirani izbori, dvije vodeće stranke su bile u pola postotnog boda, prevedeno u mandate - to je 1 mandat i nitko nema izvjesnu većinu", rekao je Plenković odgovarajući na novinarsko pitanje o izborima u susjednoj državi, nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.

"Ja bih mudro pričekao da vidimo razvoj situacije i postizborne razgovore, u kojem će to smjeru ići, pa ćemo onda komentirati što se tiče suradnje, novih projekata, rješavanja naslijeđa koje imamo, otvorenih pitanja. To nastojimo činiti sa svim slovenskim vladama i tako ćemo činiti i u budućnosti", kazao je premijer.  

Postojeća koalicijska vlada u Sloveniji sastoji se od GS-a, socijaldemokrata i Levice, ali oni po ovim rezultatima više nemaju većinu u parlamentu i za sastav nove vlade trebat će im šira koalicija. 

Kako javlja STA pozivajući se na ured premijera, Golob je započeo razgovore o formiranju nove vladine koalicije.

