Andrej Plenković o mikroplastici u Gospiću: 'Dogodilo se ono što se nije smjelo dogoditi...'

Premijer Andrej Plenković izjavio je u utorak da nalaz mikroplastike u podzemnim vodama u Gospiću potvrđuje potrebu za sanacijom lokacije ilegalno odloženog otpada i nastavkom pojačanog nadzora, ponovno istaknuvši da je voda iz javne vodoopskrbe ispravna za piće. „U Gospiću se dogodilo ono što se nije smjelo dogoditi“, rekao je Plenković na obilježavanju 150 godina organiziranog upravljanja vodama u Hrvatskoj, ocijenivši da je riječ o zlouporabi sustava gospodarenja otpadom radi stjecanja protupravne koristi.

Odgovornost će, dodao je, utvrditi sudovi u kaznenom postupku koji tijela kaznenog progona već vode protiv odgovornih pravnih i fizičkih osoba.

Vlada će, najavio je, ukloniti posljedice, zaštititi ljude i okoliš te utvrditi što treba promijeniti u sustavu kako se takvi slučajevi više ne bi ponavljali.

Plenković je rekao da objavljeno vještačenje o mikroplastici u podzemnim vodama dodatno potvrđuje potrebu za sanacijom i nastavkom pojačanog monitoringa na lokaciji.

Naglasio je, međutim, da se nalazi odnose na lokalne piezometre u zoni nezakonito odloženog otpada, a ne na vodu iz javne vodoopskrbe.

„Dosadašnje službene analize vode koju građani Gospića i Ličko-senjske županije piju pokazuju da je ona u potpunosti ispravna za piće“, rekao je Plenković.

Poručio je da problem ne treba umanjivati ondje gdje postoji, ali ga ne treba širiti ondje gdje mjerenja ne pokazuju problem.

Vlada, Ministarstvo i Fond za zaštitu okoliša, zajedno sa stručnim pravnim osobama, nastavit će pratiti podzemne i površinske vode, sanirati lokaciju i objavljivati rezultate ispitivanja.

„Građani ne trebaju nikome vjerovati na riječ, nego se trebaju pouzdati u istinite i pouzdane podatke nadležnih hrvatskih institucija“, poručio je.

Plenković je najavio i analizu cijelog lanca gospodarenja otpadom, od izdavanja dozvola i praćenja kretanja otpada do inspekcijskog nadzora, razmjene informacija i zaštite voda.

Razmotrit će se i jesu li ovlasti i odgovornosti optimalno raspoređene između državne, regionalne i lokalne razine, a najavljene su i izmjene Zakona o gospodarenju otpadom.